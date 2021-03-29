Суд избрал меру пресечения сообщнику экс-нардепа Семенченко

Виногородского суд отправил под арест / УНИАН

Суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Донбасс Анатолия Виногродского (псевдоним ‒ Гал), которого задержали сегодня по делу о ЧВК Семена Семенченко, пишет Сегодня.

Ему следствие вменяет организацию тренировок для участников незаконной ЧВК во главе с Семенченко.

Виногродский является военным моряком, в 2014 году ушел в ряды добровольческого батальона Донбасс, первым комбатом которого был Семен Семенченко, участвовал в операции по освобождению Иловайска. С апреля 2015 по июль 2016 сам возглавлял батальон Национальной гвардии Донбасс.

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