Суд избрал меру пресечения сообщнику экс-нардепа Семенченко

Сообщнику бывшего народного депутата следствие вменяет организацию тренировок для участников незаконной ЧВК во главе с Семенченко.
Суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Донбасс Анатолия Виногродского (псевдоним ‒ Гал), которого задержали сегодня по делу о ЧВК Семена Семенченко, пишет Сегодня.
Ему следствие вменяет организацию тренировок для участников незаконной ЧВК во главе с Семенченко.
Виногродский является военным моряком, в 2014 году ушел в ряды добровольческого батальона Донбасс, первым комбатом которого был Семен Семенченко, участвовал в операции по освобождению Иловайска. С апреля 2015 по июль 2016 сам возглавлял батальон Национальной гвардии Донбасс.
Напомним, ранее сообщалось:
- Вечером 24 марта СБУ задержала бывшего нардепа от партии Самопомич Семена Семенченко, а также "агента НАБУ" Евгения Шевченко.
- Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании" (статья 260 Уголовного кодекса Украины).
- По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками схемы по незаконному (вне таможенного контроля) ввозу в Украину из России оружия и военных запчастей, которые впоследствии продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- 26 марта Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Евгению Шевченко. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.
- Для Семенченко суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев пребывания в СИЗО без права внесения залога.
- Позднее адвокат экс-нардепа Влад Добош заявил о том, что Семенченко был экстренно госпитализирован.
Автор: Екатерина Трохимчук