По делу Семенченко взяли его сменщика во главе батальона Донбасс — СМИ

Сообщается, что вечер 29 марта бывшему комбату Донбасса Анатолию Виногродскому должны выбирать меру пресечения в Печерском суде столицы Украины.
По делу о частной военной компании, в организации которой СБУ подозревает экс-нардепа Семена Семенченко и "агента НАБУ" ЕвгенияШевченко проходит сменщик бывшего народного избранника на посту командира батальона Донбасс Анатолий Виногродский (псевдоним ‒ Гал). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в среде правоохранителей.
Кроме того, якобы вечером в понедельник, 29 марта нынешнего года, Виногродскому должны выбирать меру пресечения в Печерском районном суде столицы Украины. Ему следствие вменяет организацию тренировок для участников незаконной ЧВК во главе с Семенченко.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Вечером 24 марта СБУ задержала бывшего нардепа от партии Самопомич Семена Семенченко, а также "агента НАБУ" Евгения Шевченко.
- Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании" (статья 260 Уголовного кодекса Украины).
- По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками схемы по незаконному (вне таможенного контроля) ввозу в Украину из России оружия и военных запчастей, которые впоследствии продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- 26 марта Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Евгению Шевченко. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.
- Для Семенченко суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев пребывания в СИЗО без права внесения залога.
- Позднее адвокат экс-нардепа Влад Добош заявил о том, что Семенченко был экстренно госпитализирован.
Автор: Дмитрий Видоменко