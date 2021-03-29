По делу Семенченко взяли его сменщика во главе батальона Донбасс — СМИ

Анатолий Виногродский / УНИАН

По делу о частной военной компании, в организации которой СБУ подозревает экс-нардепа Семена Семенченко и "агента НАБУ" ЕвгенияШевченко проходит сменщик бывшего народного избранника на посту командира батальона Донбасс Анатолий Виногродский (псевдоним ‒ Гал). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в среде правоохранителей.

Кроме того, якобы вечером в понедельник, 29 марта нынешнего года, Виногродскому должны выбирать меру пресечения в Печерском районном суде столицы Украины. Ему следствие вменяет организацию тренировок для участников незаконной ЧВК во главе с Семенченко.

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Напомним, ранее сообщалось: