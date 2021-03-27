Арестованный накануне экс-нардеп Семенченко попал в больницу

Адвокат бывшего народного депутата Влад Добош заявил, что к Семенченко сейчас не пускают защитников.
Бывшего народного депутата от Самопомочи и командира батальона Донбасс Семена Семенченко, которого 26 марта решением суда арестовали на два месяца, госпитализировали.
Об этом заявил адвокат экс-нардепа Влад Добош в Facebook. По его словам, к Семенченко сейчас не пускают защитников.
"К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя что суббота - выходной день, и у них инструкция. Раз так, то у нас КПК и ст. 397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника", — написал адвокат.
При этом почему Семенченко оказался в больнице, Добош не уточнил.
Дело Семенченко - о чем ранее писал Главред:
- Вечером 24 марта СБУ задержала бывшего нардепа от партии Самопомич Семена Семенченко, а также "агента НАБУ" Евгения Шевченко.
- Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - "частной военной компании" (статья 260 Уголовного кодекса Украины).
- По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками схемы по незаконному (вне таможенного контроля) ввозу в Украину из России оружия и военных запчастей, которые впоследствии продавали государственным оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- 25 марта в Службе безопасности Украины рассказали подробности создания частного военизированного формирования бывшим нардепом Семеном Семенченко и агентом НАБУ Евгением Шевченко.
- 26 марта Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Евгению Шевченко. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.
- Для Семенченко суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев пребывания в СИЗО без права внесения залога.
Автор: Анна Багрий