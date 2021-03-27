Арестованный накануне экс-нардеп Семенченко попал в больницу

Семен Семенченко / Фото УНИАН

Бывшего народного депутата от Самопомочи и командира батальона Донбасс Семена Семенченко, которого 26 марта решением суда арестовали на два месяца, госпитализировали.

Об этом заявил адвокат экс-нардепа Влад Добош в Facebook. По его словам, к Семенченко сейчас не пускают защитников.

"К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя что суббота - выходной день, и у них инструкция. Раз так, то у нас КПК и ст. 397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника", — написал адвокат.

При этом почему Семенченко оказался в больнице, Добош не уточнил.

Дело Семенченко - о чем ранее писал Главред: