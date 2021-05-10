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Шмигаль зізнався, чи вплине звільнення Коболєва на переговори з МВФ

10 травня 2021, 19:44

За його словами, західних партнерів хвилює продовження та завершення реформи правосуддя, антикорупційної системи.

Шмигаль
Шмигаль про відставку Коболєва і відносини з МВФ / УНІАН

Голова Кабміну Денис Шмигаль зробив гучну заяву про те, що звільнення голови правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинули на переговори України з міжнародними партнерами.

"Вплив на кредиторів і наших партнерів можуть мати рішення, які будуть ламати принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізуються в Україні. Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося", - зазначив прем'єр в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя, антикорупційної системи - НАБУ, НАЗК та інше антикорупційне законодавство. Шмигаль вважає, що вже третій-четвертий пріоритет - це розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.

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"І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топ-менеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі", - уточнив глава уряду.

Звільнення Коболєва з Нафтогазу-про що раніше повідомляв Главред:

  • Кабінет Міністрів України 28 квітня провів збори акціонерів Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, за підсумками якого робота Наглядової ради та правління компанії була визнана незадовільною. В результаті було прийнято рішення про відставку керівника компанії Андрія Коболєва.
  • У НАК Нафтогаз піддали критиці рішення уряду і порахували такий крок "юридичною маніпуляцією". У компанії уточнили, що збори акціонерів не можуть вносити пропозиції про звільнення або призначення глави Нафтогазу, так як це питання залишається в компетенції Наглядової ради.
  • Після відставки Коболєва Нафтогаз очолив Юрій Вітренко, який у 2018 році був виконавчим директором компанії. Донедавна політик виконував обов'язки міністра енергетики в уряді Дениса Шмигаля.
  • 30 квітня після зустрічі з новим главою Нафтогазу Юрієм Вітренко в компанії заявили про те, що члени Наглядової ради написали заяви про дострокове припинення своїх повноважень. Повноваження ради будуть припинені з 14 травня.

Кабмін МВФ Андрій Коболєв новини України Денис Шмигаль
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