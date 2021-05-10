Шмигаль зізнався, чи вплине звільнення Коболєва на переговори з МВФ

Шмигаль про відставку Коболєва і відносини з МВФ / УНІАН

Голова Кабміну Денис Шмигаль зробив гучну заяву про те, що звільнення голови правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинули на переговори України з міжнародними партнерами.

"Вплив на кредиторів і наших партнерів можуть мати рішення, які будуть ламати принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізуються в Україні. Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося", - зазначив прем'єр в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя, антикорупційної системи - НАБУ, НАЗК та інше антикорупційне законодавство. Шмигаль вважає, що вже третій-четвертий пріоритет - це розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.

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"І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топ-менеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі", - уточнив глава уряду.

Звільнення Коболєва з Нафтогазу-про що раніше повідомляв Главред: