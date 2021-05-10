Шмигаль зізнався, чи вплине звільнення Коболєва на переговори з МВФ

За його словами, західних партнерів хвилює продовження та завершення реформи правосуддя, антикорупційної системи.
Голова Кабміну Денис Шмигаль зробив гучну заяву про те, що звільнення голови правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинули на переговори України з міжнародними партнерами.
"Вплив на кредиторів і наших партнерів можуть мати рішення, які будуть ламати принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізуються в Україні. Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося", - зазначив прем'єр в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя, антикорупційної системи - НАБУ, НАЗК та інше антикорупційне законодавство. Шмигаль вважає, що вже третій-четвертий пріоритет - це розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.
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"І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топ-менеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі", - уточнив глава уряду.
Звільнення Коболєва з Нафтогазу-про що раніше повідомляв Главред:
- Кабінет Міністрів України 28 квітня провів збори акціонерів Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, за підсумками якого робота Наглядової ради та правління компанії була визнана незадовільною. В результаті було прийнято рішення про відставку керівника компанії Андрія Коболєва.
- У НАК Нафтогаз піддали критиці рішення уряду і порахували такий крок "юридичною маніпуляцією". У компанії уточнили, що збори акціонерів не можуть вносити пропозиції про звільнення або призначення глави Нафтогазу, так як це питання залишається в компетенції Наглядової ради.
- Після відставки Коболєва Нафтогаз очолив Юрій Вітренко, який у 2018 році був виконавчим директором компанії. Донедавна політик виконував обов'язки міністра енергетики в уряді Дениса Шмигаля.
- 30 квітня після зустрічі з новим главою Нафтогазу Юрієм Вітренко в компанії заявили про те, що члени Наглядової ради написали заяви про дострокове припинення своїх повноважень. Повноваження ради будуть припинені з 14 травня.