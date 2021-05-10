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Шмыгаль признался, повлияет ли увольнение Коболева на переговоры с МВФ

10 мая 2021, 19:44
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По его словам, западных партнеров волнует продолжение и завершение реформы правосудия, антикоррупционной системы.

Шмыгаль
Шмыгаль об отставке Коболева и отношениях с МВФ / УНИАН

Глава Кабмина Денис Шмыгаль сделал громкое заявление о том, что увольнение председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева и отстранение наблюдательного совета не повлияли на переговоры Украины с международными партнерами.

"Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине. Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", - отметил премьер в интервью РБК-Украина.

По его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия, антикоррупционной системы - НАБУ, НАПК и прочее антикоррупционное законодательство. Шмыгаль считает, что уже третий-четвертый приоритет - это развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами.

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"И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли", - уточнил глава правительства.

Увольнение Коболева из Нафтогаза - о чем ранее сообщал Главред:

  • Кабинет министров Украины 28 апреля провел собрание акционеров национальной акционерной компании Нафтогаз Украины, по итогам которого работа Набсовета и правления компании была признана неудовлетворительной. В результате было принято решение об отставке руководителя компании Андрея Коболева.
  • В НАК Нафтогаз подвергли критике решение правительства и посчитали такой шаг "юридической манипуляцией". В компании уточнили, что собрание акционеров не может вносить предложения об увольнении или назначении главы Нафтогаза, так как этот вопрос остается в компетенции Наблюдательного совета.
  • После отставки Коболева Нафтогаз возглавил Юрий Витренко, который в 2018 году был исполнительным директором компании. До недавних пор политик исполнял обязанности министра энергетики в правительстве Дениса Шмыгаля.
  • 30 апреля после встречи с новым главой Нафтогаза Юрием Витренко в компании заявили о том, что члены Набсовета написали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Полномочия совета будут прекращены с 14 мая.

Кабмин МВФ Андрей Коболев новости Украины Денис Шмыгаль
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