Шмыгаль признался, повлияет ли увольнение Коболева на переговоры с МВФ

Шмыгаль об отставке Коболева и отношениях с МВФ / УНИАН

Глава Кабмина Денис Шмыгаль сделал громкое заявление о том, что увольнение председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева и отстранение наблюдательного совета не повлияли на переговоры Украины с международными партнерами.

"Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине. Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", - отметил премьер в интервью РБК-Украина.

По его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия, антикоррупционной системы - НАБУ, НАПК и прочее антикоррупционное законодательство. Шмыгаль считает, что уже третий-четвертый приоритет - это развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами.

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"И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли", - уточнил глава правительства.

Увольнение Коболева из Нафтогаза - о чем ранее сообщал Главред: