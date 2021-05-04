Коболев назвал причины своего увольнения из Нафтогаза

Коболев назвал причину увольнения / УНИАН

Экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев считает свое увольнение с должности нелегитимным. Он также назвал реальную причину своего увольнения - это накопленные 2 миллиарда долларов свободных денежных средств.

По словам Коболева, такое решение Кабинета министров, ставит крест на корпоративной реформе.

"Я не считаю, что решение Кабинета министров Украины было легитимным. Я считаю, что это решение ставит крест на корпоративной реформе. Это важно не только для Нафтогаза или для меня лично, это важно для всей системы корпоративного управления, которая строилась последние семь лет", – заявил Коболев, передает Интерфакс-Украина.

Экс-глава правления подчеркнул, что на счету компании на дату его увольнения находилось свыше $2 млрд свободных денежных средств, а в подземных хранилищах – 7 млрд кубометров принадлежащего Нафтогазу природного газа, и это является подтверждением ее финансовой устойчивости.

"Таким образом, финансовым планом, который нам, к сожалению, не утвердили на этот год, мы собирались обеспечить безопасность прохождения следующей зимы, обеспечить все инвестиции в добычу и передать в дополнение ко всем стандартным налоговым платежам еще 32 млрд грн", – заявил он.

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Коболев отметил, что у компании была "очень тяжелая беседа" с Министерством финансов, которое якобы обвиняло в сокрытии денег.

"В последнее время была очень тяжелая беседа с Минфином, который нас обвинял, что мы какие-то деньги прячем. Действительно, если сравнивать Единый казначейский счет к выпуску еврооблигаций на $ 1,25 миллиардов, то там были незначительные остатки денег. С другой стороны, $2 млрд на счетах Нафтогаза. Я вижу это главной причиной ", – заявил он.

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