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Коболев назвал причины своего увольнения из Нафтогаза

4 мая 2021, 19:36
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Бывший глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев назвал реальные причины своего увольнения.

Коболев
Коболев назвал причину увольнения / УНИАН

Экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев считает свое увольнение с должности нелегитимным. Он также назвал реальную причину своего увольнения - это накопленные 2 миллиарда долларов свободных денежных средств.

По словам Коболева, такое решение Кабинета министров, ставит крест на корпоративной реформе.

"Я не считаю, что решение Кабинета министров Украины было легитимным. Я считаю, что это решение ставит крест на корпоративной реформе. Это важно не только для Нафтогаза или для меня лично, это важно для всей системы корпоративного управления, которая строилась последние семь лет", – заявил Коболев, передает Интерфакс-Украина.

Экс-глава правления подчеркнул, что на счету компании на дату его увольнения находилось свыше $2 млрд свободных денежных средств, а в подземных хранилищах – 7 млрд кубометров принадлежащего Нафтогазу природного газа, и это является подтверждением ее финансовой устойчивости.

"Таким образом, финансовым планом, который нам, к сожалению, не утвердили на этот год, мы собирались обеспечить безопасность прохождения следующей зимы, обеспечить все инвестиции в добычу и передать в дополнение ко всем стандартным налоговым платежам еще 32 млрд грн", – заявил он.

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Коболев отметил, что у компании была "очень тяжелая беседа" с Министерством финансов, которое якобы обвиняло в сокрытии денег.

"В последнее время была очень тяжелая беседа с Минфином, который нас обвинял, что мы какие-то деньги прячем. Действительно, если сравнивать Единый казначейский счет к выпуску еврооблигаций на $ 1,25 миллиардов, то там были незначительные остатки денег. С другой стороны, $2 млрд на счетах Нафтогаза. Я вижу это главной причиной ", – заявил он.

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Увольнение Коболева из Нафтогаза - о чем ранее сообщал Главред:

  • Кабинет министров Украины 28 апреля провел собрание акционеров национальной акционерной компании Нафтогаз Украины, по итогам которого работа Набсовета и правления компании была признана неудовлетворительной. В результате было принято решение об отставке руководителя компании Андрея Коболева.
  • В НАК Нафтогаз подвергли критике решение правительства и посчитали такой шаг "юридической манипуляцией". В компании уточнили, что собрание акционеров не может вносить предложения об увольнении или назначении главы Нафтогаза, так как этот вопрос остается в компетенции Наблюдательного совета.
  • После отставки Коболева Нафтогаз возглавил Юрий Витренко, который в 2018 году был исполнительным директором компании. До недавних пор политик исполнял обязанности министра энергетики в правительстве Дениса Шмыгаля.
  • 30 апреля после встречи с новым главой Нафтогаза Юрием Витренко в компании заявили о том, что члены Набсовета написали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Полномочия совета будут прекращены с 14 мая.

Нафтогаз Андрей Коболев
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