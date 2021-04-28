Сразу в "дамки": назван полноправный преемник Коболева в Нафтогазе

Коболева в Нафтогазе заменили на Витренко / УНИАН

Место уволенного из Нафтогаза Андрея Коболева пустовало недолго: 28 апреля ему уже и нашли замену.

Новым главой Нафтогаза стал Юрий Витренко, написал в Telegram народный депутат от Слуги народа Евгений Шевченко.

До этого Витренко был исполняющим обязанности министра энергетики.

При этом Шевченко сообщил, что Витренко будет исполняющим обязанности – а вот народный депутат Алексей Гончаренко и источники РБК-Украина утверждают, что Витренко назначен на должность главы НАК без статуса исполняющего обязанности.

Информация о том, что Витренко назначен полноценным главой Нафтогаза, появилась уже и на сайте правительства.

Сам Коболев после сообщений о решении правительства его уволить заявил, что узнал об этом из новостей. Он заверил, что никаких заявлений об уходе не писал.

Временным исполняющим обязанности министра энергетики стал заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

Назначения Витренко