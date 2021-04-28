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Сразу в "дамки": назван полноправный преемник Коболева в Нафтогазе

28 апреля 2021, 15:59
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Новый глава Нафтогаза уже назначен, сообщило правительство.

Коболева в Нафтогазе заменили на Витренко
Коболева в Нафтогазе заменили на Витренко / УНИАН

Место уволенного из Нафтогаза Андрея Коболева пустовало недолго: 28 апреля ему уже и нашли замену.

Новым главой Нафтогаза стал Юрий Витренко, написал в Telegram народный депутат от Слуги народа Евгений Шевченко.

До этого Витренко был исполняющим обязанности министра энергетики.

При этом Шевченко сообщил, что Витренко будет исполняющим обязанности – а вот народный депутат Алексей Гончаренко и источники РБК-Украина утверждают, что Витренко назначен на должность главы НАК без статуса исполняющего обязанности.

Информация о том, что Витренко назначен полноценным главой Нафтогаза, появилась уже и на сайте правительства.

Сам Коболев после сообщений о решении правительства его уволить заявил, что узнал об этом из новостей. Он заверил, что никаких заявлений об уходе не писал.

Временным исполняющим обязанности министра энергетики стал заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

Назначения Витренко

  • Рада несколько раз пыталась назначить Витренко на должность главы Минэнерго – однако он так и остался лишь исполняющим обязанности.
  • В частности, 28 января Рада вновь провалила назначение Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики.
  • 2 февраля появилась информация, что в Офисе президента обсуждают возможное третье выдвижение Витренко. Но эта информация не подтвердилась.
  • В начале апреля появилась информация, что Витренко собрались отправить в отставку с поста министра энергетики. 8 апреля Витренко прокомментировал слухи о своей отставке.
  • Согласно декларации о доходах, на посту и.о. министра энергетики Витренко с декабря прошлого года получил зарплату в 15 800 грн. Зато на посту исполнительного директора Нафтогаза его средняя заработная плата составляла около 43,8 млн грн в месяц – или почти 2 миллиона гривен в день.

Нафтогаз Юрий Витренко новости Украины
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