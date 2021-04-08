Витренко прокомментировал слухи о своей отставке

И.о. министра энергетики Юрий Витренко дал крайне сжатый и лаконичный комментарий по поводу информации о своей скорой вероятной отставке с поста.
И.о. руководителя Министерства энергетики Юрий Витренко назвал слухами информацию о своей скорой отставке. Об этом сообщает портал Новое время.
"Не комментирую слухи, извините", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Также сообщалось ‒ якобы руководитель Минэнерго написал заявление еще до поездки украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Катар. Причем чиновник якобы летел в Катар самостоятельно, а не в составе украинской делегации.
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Отставка Витренко:
- Накануне СМИ сообщили, что Витренко написал заявление об увольнении и может покинуть свой пост в правительстве.
- Причем Витренко якобы вывез личные вещи из министерства еще две недели назад.
- По словам источника из окружения Витренко, о своем уходе он начал говорить еще около двух недель назад.
- "Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление", - отмечается в сообщении.
- До того 28 января Рада вновь провалила назначение Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики.
- 2 февраля появилась информация, что в Офисе президента обсуждают возможное третье выдвижение Витренко.
Автор: Дмитрий Видоменко