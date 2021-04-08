Витренко прокомментировал слухи о своей отставке

Юрий Витренко / УНИАН

И.о. руководителя Министерства энергетики Юрий Витренко назвал слухами информацию о своей скорой отставке. Об этом сообщает портал Новое время.

"Не комментирую слухи, извините", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Также сообщалось ‒ якобы руководитель Минэнерго написал заявление еще до поездки украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Катар. Причем чиновник якобы летел в Катар самостоятельно, а не в составе украинской делегации.

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Отставка Витренко: