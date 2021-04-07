Юрий Витренко написал заявление об отставке - СМИ

Юрий Витренко собрался в отставку / УНИАН

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

Как сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники, Витренко вывез личные вещи из министерства еще 2 недели назад.

По словам источника из окружения Витренко, о своем уходе он начал говорить еще около двух недель назад.

"Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление", - отмечается в сообщении.

Отметим, 21 декабря 2020 года. Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

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