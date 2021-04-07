Юрий Витренко написал заявление об отставке - СМИ

И.о. министра энергетики собрался в отставку.
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко написал заявление об увольнении.
Как сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники, Витренко вывез личные вещи из министерства еще 2 недели назад.
По словам источника из окружения Витренко, о своем уходе он начал говорить еще около двух недель назад.
"Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление", - отмечается в сообщении.
Отметим, 21 декабря 2020 года. Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.
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Юрий Витренко - о чем ранее сообщал Главред:
- 28 января Рада вновь провалила назначение бывшего топ-менеджера НАК Нафтогаз Украины на должность первого вице-премьера — министра энергетики.
- 2 февраля появилась информация, что в Офисе президента обсуждают возможное третье выдвижение Витренко.
- Верховная Рада 23 февраля поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского закон о восстановлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о восстановлении полномочий исполняющих обязанности министров (сейчас — и.о. министра энергетики Юрий Витренко). Соответствующее решение поддержали 267 народных депутатов.
Автор: Мария Тупик