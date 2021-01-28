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Рада не назначила Витренко первым вице-премьером - министром энергетики

28 января 2021, 13:49
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Представление в парламент направил премьер Денис Шмыгаль.

Юрий Витренко
Юрий Витренко / УНИАН

Верховная Рада не одобрила правительственное представление о назначении Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

За соответствующее решение парламента проголосовали 204 народных избранников в ходе очередного заседания парламента в четверг, 28 января.

Отметим, что для принятия положительного решения было необходимо согласие 226 народных депутатов.

Голоса за назначение Юрия Витренко министром энергетики и первым вице-премьером дали 177 нардепов Слуги народа, группа Доверие и часть внефракционных (9 из 14).

Больше всего голосов против дала Батькивщина (17 из 18) и ОПЗЖ (21 из 36).

Как известно, с соотвествующим предложением к народным депутатам обратился премьер-министр Денис Шмыгаль.

Перед этим парламентский Комитет по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера – министра энергетики. За высказались 14 членов комитета, 2 были против и еще 2 воздержались, рассказал глава комитета Андрей Герус.

Отметим, что с соответствующим представлением о назначении Витренко к премьеру обратилась фракция Слуга народа.

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Назначение Юрия Витренко:

  • 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
  • 21 декабря правительство назначило Витренко временно исполняющим обязанности министра энергетики.
  • 22 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью одному из телеканалов сказал, что назначение Витренко временно исполняющим обязанности министра энергетики в обход парламента не будет способствовать сотрудничеству с правительством.
Минэнерго Верховная Рада Юрий Витренко Денис Шмыгаль
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