Витренко озвучил причины рекордно низких запасов угля

Витренко назвал причину низких запасов угля

В отопительный сезон наша страна входила с рекордно большими запасами угля, но уже по состоянию на январь 2021 года они являются рекордно низкими по нескольким причинам.

"В начале отопительного сезона у нас были рекордные запасы угля, но поскольку произошла такая ситуация, тепловая генерация начала рекордными темпами "отрабатывать" запасы угля. Соответственно, мы заходим в январь с рекордно малыми запасами угля", – рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью Украинской правде.

Он пояснил, что это было вызвано несколькими факторами.

"Один из них заключается в том, что в четвертом квартале 2020 года, особенно в ноябре-декабре, существенно, сверх прогноза, возросло потребление электроэнергии населением. Оно вышло на докризисный уровень. Это было неожиданно для тех, кто делал этот прогноз", – сказал чиновник.

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С другой стороны, существенно упало производство электроэнергии, солнечной и ветровой генерации, а НАЭК Энергоатом начала ремонт энергоблоков на АЭС.

"Он смотрел на прогноз министерства и понимал, что может выполнить план, даже если поставит определенные блоки на ремонт. Вот что получается: Энергоатом ставит блоки на ремонт, солнце и ветер дают меньше электроэнергии, а люди начинают гораздо больше потреблять", – отметил Витренко.

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