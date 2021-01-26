Витренко озвучил причины рекордно низких запасов угля

Наша страна зашла в новый год с резким дефицитом угля.
В отопительный сезон наша страна входила с рекордно большими запасами угля, но уже по состоянию на январь 2021 года они являются рекордно низкими по нескольким причинам.
"В начале отопительного сезона у нас были рекордные запасы угля, но поскольку произошла такая ситуация, тепловая генерация начала рекордными темпами "отрабатывать" запасы угля. Соответственно, мы заходим в январь с рекордно малыми запасами угля", – рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью Украинской правде.
Он пояснил, что это было вызвано несколькими факторами.
"Один из них заключается в том, что в четвертом квартале 2020 года, особенно в ноябре-декабре, существенно, сверх прогноза, возросло потребление электроэнергии населением. Оно вышло на докризисный уровень. Это было неожиданно для тех, кто делал этот прогноз", – сказал чиновник.
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С другой стороны, существенно упало производство электроэнергии, солнечной и ветровой генерации, а НАЭК Энергоатом начала ремонт энергоблоков на АЭС.
"Он смотрел на прогноз министерства и понимал, что может выполнить план, даже если поставит определенные блоки на ремонт. Вот что получается: Энергоатом ставит блоки на ремонт, солнце и ветер дают меньше электроэнергии, а люди начинают гораздо больше потреблять", – отметил Витренко.
Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
- 19 января Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.