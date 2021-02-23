Украина может вернуться к единой платежке за газ и его распределение - Витренко

Министерство энергетики работает над тем, чтобы уравнять тарифы на услуги по распределению газа.
Министерство энергетики Украины рассматривает вопрос об отказе от двух платежных квитанций по оплате газа и его распределения, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.
"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, — это переход на одну платежку за газ и за его распределение", — написал Витренко на своей странице в Facebook.
Витренко также поведал, что министерство работает над тем, чтобы уравнять тарифы на услуги по распределению газа, "чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифов в других".
Он уточнил, что в то же время его ведомство рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках, а также изменения принципов формирования тарифов, подчеркивая, что это приведет к снижению цен для потребителей.
Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривен за кубический метр до конца отопительного периода.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
- 19 января Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.