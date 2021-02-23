Украина может вернуться к единой платежке за газ и его распределение - Витренко

Украина может вернуться к единой платежке за газ и его распределение / УНИАН

Министерство энергетики Украины рассматривает вопрос об отказе от двух платежных квитанций по оплате газа и его распределения, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, — это переход на одну платежку за газ и за его распределение", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко также поведал, что министерство работает над тем, чтобы уравнять тарифы на услуги по распределению газа, "чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифов в других".

Он уточнил, что в то же время его ведомство рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках, а также изменения принципов формирования тарифов, подчеркивая, что это приведет к снижению цен для потребителей.

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