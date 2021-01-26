Витренко предупредил украинцев о рекордных платежках в феврале / УНИАН

Сниженные платежки за газ украинцы получат только в марте. А в феврале за январь они получат платежки с рекордными суммами, потому что ограниченная цена начнет действовать только с 1 февраля, заявил и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.

"Есть такая проблема, потому что сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте они получили бы еще большие платежки, примерно на четверть. Частично снижение цены за февраль компенсирует большие суммы, которые люди будут вынуждены платить за январь в феврале. Надеюсь на определенное понимание, но чувствую, что людям будет трудно в феврале заплатить эту сумму", - объяснил Витренко в интервью изданию "Экономическая правда".

При этом он подчеркнул, что снизить цену с 1 января было крайне трудно, так как не было "юридического механизма заставить компании, которые уже начали поставлять товар, ретроспективно снизить цену".

Витренко обратил внимание на то, что самая низкая цена на рынке была 6,99 гривны.

"То есть компании установили ее добровольно. При этом мы видели, как монополисты, частные компании, так называемые облгазсбыты, задирали цену до 10,8 гривны, а средний уровень был более 9,5 гривны. Фактически они злоупотребляют своим доминирующим положением, задирая наценку", - сказал он, и добавил, что "поэтому государство продемонстрировало силу, законным способом ограничив предельную цену".

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