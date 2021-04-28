В Нафтогазе прошлись по увольнению Коболева

В Нафтогазе отметили, что представление предложения об увольнении главы правления относятся к компетенции наблюдательного совета.
В компании Нафтогаз Украины прошлись по сегодняшнему увольнению Андрея Коболева с должности главы правления.
В компании заявили, что решение Кабинета министров является "юридической манипуляцией", говорится в заявлении Нафтогаза в Facebook.
"Принятое Кабмином решение является юридической манипуляцией. Увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении главы правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями", - заявили в компании.
В Нафтогазе отметили, что представление предложения об увольнении главы правления вместе с соответствующим решения относятся к компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы общему собранию акционеров.
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"Способ, которым сегодня было принято серия решений относительно органов управления "Нафтогаза", демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями", - отметили в НАК.
Напомним, ранее сообщалось:
- В конце августа 2019 года главой Министерства энергетики назначили Алексея Оржеля. Оржель уволен с поста в начале марта 2020 года.
- Первым заместителем и исполняющим обязанности министра энергетики была Ольга Буславец. В конце декабря 2020-го Кабмин во время экстренного заседания уволил ее с постов. На должности правительство назначило бывшего исполнительного директора Нафтогаза Украины Юрия Витренко.
- Кабмин несколько раз направлял в парламент представление о назначении Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики, однако в Раде для назначения не хватало голосов нардепов.