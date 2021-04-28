В Нафтогазе прошлись по увольнению Коболева

Нафтогаз отреагировал на увольнение Коболева / gk-press.if.ua

В компании Нафтогаз Украины прошлись по сегодняшнему увольнению Андрея Коболева с должности главы правления.

В компании заявили, что решение Кабинета министров является "юридической манипуляцией", говорится в заявлении Нафтогаза в Facebook.

"Принятое Кабмином решение является юридической манипуляцией. Увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении главы правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями", - заявили в компании.

В Нафтогазе отметили, что представление предложения об увольнении главы правления вместе с соответствующим решения относятся к компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы общему собранию акционеров.

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"Способ, которым сегодня было принято серия решений относительно органов управления "Нафтогаза", демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями", - отметили в НАК.

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