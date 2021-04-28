В Раде согласовали кандидатуру сменщика Витренко на посту министра энергетики

Верховна Рада / УНИАН

Комитет Верховной Рады (IX созыва) по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Германа Галущенко на пост министра энергетики. Об этом стало известно в рамках его заседания, которое транслировалось на YouTube.

На данный момент Герман Галущенко занимает пост вице-президента государственной компании Энергоатом.

Далее, стало известно, что Кабмин назначил временным исполняющим обязанности министра энергетики (вместо ставшего руководителем Нафтогаза Украины Юрия Витренко) нынешнего заместителя руководителя ведомства Юрий Бойко.

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Напомним, ранее сообщалось: