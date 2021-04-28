В Раде согласовали кандидатуру сменщика Витренко на посту министра энергетики

Профильный комитет украинского парламента поддержал кандидатура Германа Галущенко на пост министра энергетики - вместо Юрия Витренко (тот теперь в Нафтогазе).
Комитет Верховной Рады (IX созыва) по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Германа Галущенко на пост министра энергетики. Об этом стало известно в рамках его заседания, которое транслировалось на YouTube.
На данный момент Герман Галущенко занимает пост вице-президента государственной компании Энергоатом.
Далее, стало известно, что Кабмин назначил временным исполняющим обязанности министра энергетики (вместо ставшего руководителем Нафтогаза Украины Юрия Витренко) нынешнего заместителя руководителя ведомства Юрий Бойко.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В конце августа 2019 года главой Министерства энергетики назначили Алексея Оржеля. Оржель уволен с поста в начале марта 2020 года.
- Первым заместителем и исполняющим обязанности министра энергетики была Ольга Буславец. В конце декабря 2020-го Кабмин во время экстренного заседания уволил ее с постов. На должности правительство назначило бывшего исполнительного директора Нафтогаза Украины Юрия Витренко.
- Кабмин несколько раз направлял в парламент представление о назначении Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики, однако в Раде для назначения не хватало голосов нардепов.
Автор: Дмитрий Видоменко