Коболев пригрозил "повоевать" после своего изгнания из Нафтогаза

Андрей Коболев / УНИАН

Андрей Коболев прокомментировал ситуацию вокруг его увольнения с поста главы НАК Нафтогаз Украины.

Как написал он в своем Facebook, у него есть претензии к решению правительства, но не в части его увольнения, а в том, что они сейчас "ставят крест на реформе корпоративного управления".

"Одно вчерашнее решение правительства отправляет в мусорник все наработки. И против этого мы еще готовы повоевать", - отметил бывший глава Нафтогаза.

Коболев уверяет, что не намерен "устраивать цирк" и подставлять под удар Нафтогаз.

"Сейчас основная задача команды - сохранить динамику работы, которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы. Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко. Последнее удовольствие, которое позволил себе как глава Нафтогаза, - подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе", - добавил он.

Увольнение Коболева из Нафтогаза: