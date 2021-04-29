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Коболев пригрозил "повоевать" после своего изгнания из Нафтогаза

29 апреля 2021, 11:58
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Решение правительства "отправляет в мусорник" все наработки, уверен бывший глава Нафтогаза.

Коболев
Андрей Коболев / УНИАН

Андрей Коболев прокомментировал ситуацию вокруг его увольнения с поста главы НАК Нафтогаз Украины.

Как написал он в своем Facebook, у него есть претензии к решению правительства, но не в части его увольнения, а в том, что они сейчас "ставят крест на реформе корпоративного управления".

"Одно вчерашнее решение правительства отправляет в мусорник все наработки. И против этого мы еще готовы повоевать", - отметил бывший глава Нафтогаза.

Коболев уверяет, что не намерен "устраивать цирк" и подставлять под удар Нафтогаз.

"Сейчас основная задача команды - сохранить динамику работы, которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы. Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко. Последнее удовольствие, которое позволил себе как глава Нафтогаза, - подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе", - добавил он.

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Увольнение Коболева из Нафтогаза:

  • 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины, а также главы правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
  • Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года Нафтогаз получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
  • По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
  • В Нафтогазе заявили, что данное решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

Нафтогаз Юрий Витренко Андрей Коболев новости Украины
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