Коболев пригрозил "повоевать" после своего изгнания из Нафтогаза

Решение правительства "отправляет в мусорник" все наработки, уверен бывший глава Нафтогаза.
Андрей Коболев прокомментировал ситуацию вокруг его увольнения с поста главы НАК Нафтогаз Украины.
Как написал он в своем Facebook, у него есть претензии к решению правительства, но не в части его увольнения, а в том, что они сейчас "ставят крест на реформе корпоративного управления".
"Одно вчерашнее решение правительства отправляет в мусорник все наработки. И против этого мы еще готовы повоевать", - отметил бывший глава Нафтогаза.
Коболев уверяет, что не намерен "устраивать цирк" и подставлять под удар Нафтогаз.
"Сейчас основная задача команды - сохранить динамику работы, которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы. Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко. Последнее удовольствие, которое позволил себе как глава Нафтогаза, - подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе", - добавил он.
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Увольнение Коболева из Нафтогаза:
- 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины, а также главы правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
- Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года Нафтогаз получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
- По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
- В Нафтогазе заявили, что данное решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.