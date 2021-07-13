ЗМІ оголосили про засідання Ради щодо відставки Авакова

Засідання Ради з питання відставки Авакова відбудеться в четвер, 15 липня - ЗМІ / УНІАН

Верховна Рада України повинна розглянути питання відставки глави МВС Арсена Авакова вже в четвер, 15 липня. Про деталі такого рішення наразы не повідомляється.

"У четвер ВР розгляне відставку міністра МВС Арсена Авакова", - повідомляє інформагентство Українські національні новини (УНН) з посиланням на власні джерела.

Видання нагадало, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спростовував інформацію про потенційну відставку Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ і плани щодо оголошення позачергових парламентських виборів.

При цьому президент Зеленський заявляв, що він готовий буде виступити за відставку глави МВС Авакова в тому випадку, якщо слідство доведе невинність обвинувачених у справі про вбивство Павла Шеремета.

Згідно з даними РБК-Україна, у вівторок ввечері, 13 липня, може відбутися закрите засідання фракції Слуга народу з кадрових питань. Парламентарі можуть обговорити питання відставки Авакова.читайте такожЗеленський розповів, коли Аваков може піти у відставку

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"Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова", - заявив один зі співрозмовників видання.

Інсайдер додав, що у вищих ешелонах влади не дають конкретних відповідей щодо цього питання.

"Розмови ходять різні", - підкреслив співрозмовник.

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