УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

ЗМІ оголосили про засідання Ради щодо відставки Авакова

13 липня 2021, 15:59

Питання відставки Авакова можуть розглянути 15 липня.

Арсен Аваков
Засідання Ради з питання відставки Авакова відбудеться в четвер, 15 липня - ЗМІ / УНІАН

Верховна Рада України повинна розглянути питання відставки глави МВС Арсена Авакова вже в четвер, 15 липня. Про деталі такого рішення наразы не повідомляється.

"У четвер ВР розгляне відставку міністра МВС Арсена Авакова", - повідомляє інформагентство Українські національні новини (УНН) з посиланням на власні джерела.

Видання нагадало, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спростовував інформацію про потенційну відставку Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ і плани щодо оголошення позачергових парламентських виборів.

При цьому президент Зеленський заявляв, що він готовий буде виступити за відставку глави МВС Авакова в тому випадку, якщо слідство доведе невинність обвинувачених у справі про вбивство Павла Шеремета.

Згідно з даними РБК-Україна, у вівторок ввечері, 13 липня, може відбутися закрите засідання фракції Слуга народу з кадрових питань. Парламентарі можуть обговорити питання відставки Авакова.читайте такожЗеленський розповів, коли Аваков може піти у відставку

Реклама

"Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова", - заявив один зі співрозмовників видання.

Інсайдер додав, що у вищих ешелонах влади не дають конкретних відповідей щодо цього питання.

"Розмови ходять різні", - підкреслив співрозмовник.

Призначення секретаря РНБО Данілова главою МВС

  • Видання НВ у вівторок, 13 липня, опублікувало статтю, в якій журналісти з посиланням на власних інсайдерів заявили, що на Банковій вивчають сценарій призначення секретаря РНБО Олексія Данилова на посаду міністра внутрішніх справ.
  • В РНБО не підтвердили, але і не спростували дану інформацію. У силовому відомстві сказали, що наразі не можуть відповісти на це питання.
  • Олексій Данілов проігнорував питання про своє можливе призначення.
  • Також журналісти вказали, що на посаду міністра внутрішніх справ також розглядається кандидатура Олександра Єфименка, який за часів президентства Януковича обіймав посаду заступника голови УМВС у Херсонській області.
Верховна Рада Арсен Аваков новини України
Зараз ви переглядаєте новину «ЗМІ оголосили про засідання Ради щодо відставки Авакова». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У МакЅим виявили запалення мозку і нирок крім пневмоніїУ МакЅим виявили запалення мозку і нирок крім пневмонії Оля Серябкіна показала збуджені груди і пустила слух про вагітністьОля Серябкіна показала збуджені груди і пустила слух про вагітність Дієтологи розповіли, який вид кави дуже небезпечний для здоров'яДієтологи розповіли, який вид кави дуже небезпечний для здоров'я Зустріч Зеленського і Меркель: чому Україні в Берліні мало що світитьЗустріч Зеленського і Меркель: чому Україні в Берліні мало що світить Чому влада насправді марить про "перетворення" України на КитайЧому влада насправді марить про "перетворення" України на Китай

Останні новини

14:47

Судовій реформі в Україні бути: парламент підтримав закон про обрання членів ВРП

14:34

У Держпродспоживслужбі розповіли, за якої умови вакцинація від COVID-19 стане обов'язковою Відео

14:19

"Головний крок на шляху до миру" : в ОП розповіли про терміни проведення "нормандскького саміту"

13:54

Крим "російським" називати не можна: Росія дала вказівки спортсменам перед Олімпіадою у Токіо

13:49

Туристи з України знову поїдуть до Європи: Євросоюз відкриває кордони для українців Відео

Реклама
13:46

У Києві проходить Міжнародний форум зі скорочення викидів сталевої індустрії

13:41

Даша Квіткова розповіла, як проходили її пологи, і завалила Мережу зворушливими кадрами

12:54

Гравці збірної України Миколенко І Яремчук сфотографувалися з Бастою і викликали скандал Відео

12:50

Експерт розповів, коли з'являться технології, які дозволять повністю виключити викиди СО2

12:38

Коли День Хрещення Русі 2021: дата і історія свята

12:30

Михайло Боярський терміново госпіталізований з коронавірусом - реакція актора на заяву ЗМІ

12:23

Серіал Локі продовжили на другий сезон незвичайним способом

12:22

Діти принесуть зі шкіл: інфекціоніст гарантує різкий спалах коронавірусу в середині осені

12:01

Ветерани-силовики штурмують Раду: поліція застосувала сльозогінний газ Відео

12:01

Знак Зодіаку Козеріг – дати, які хвороби загрожують, і хто буде найкращим супутником життя

11:50

Назвали список номінантів на премію Еммі 2021

11:37

"Русофоби і клептократи": у Криму після статті Путіна спалахнули ідеєю нової агресії проти України Відео

11:13

Коронавірус: п'ять продуктів, які знижують ризик госпіталізації Відео

10:49

На Закарпатті 12-річна дівчинка врятувала чотирьох дітей під час потужної повені Відео

10:25

COVID-19 в Україні вщухне: вчені розкрили сценарій захворюваності по країні Відео

Реклама
09:55

Гороскоп на 16 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: кому світять великі неприємності, а хто – щасливець Відео

09:21

Доля Північного потоку-2 на перемовинах щодо Донбасу: Путін відкинув ініціативу Зеленського

09:16

Смертельна ДТП на Вінничині: вагітна на BMW влетіла в людей на зупинці Відео

09:06

Епідемія Дельти в Україні може бути гіршою, ніж у Росії - епідеміолог Андрій Александрін

08:20

Коронавірус в Україні 14 липня: кількість нових діагнозів COVID-19 почала зростати

08:18

Путін закликав Україну читати його статтю і вибухнув умовою щодо зустрічі з Зеленським Відео

07:58

Вплине на GPS, мобільний зв'язок і погоду: до Землі наближається сонячна буря

07:42

Чому Авакову різко закортіло у відставку Погляд

07:27

Завдав 40 ударів викруткою: у поліції розкрили подробиці про лікаря-різника з Білої Церкви Відео

07:10

Надя Дорофєєва в "трусах Дантеса" зробила сексуальне селфі у ванній

06:40

Україна та Китай підпишуть угоду про безвіз

06:39

Меркель наостанок пустилася берега Погляд

06:11

Вихідні в серпні 2021: коли і скільки відпочиваємо на День Незалежності

05:30

На українців чекає сувора зима з крижаними дощами та сніговими буранами - синоптик

05:01

У моду увірвалися шалено привабливі та трохи романтичні літні комбінезони жіночі Відео

04:23

Проїхав 500 тисяч кілометрів: батько знайшов сина, якого викрали 24 роки тому Відео

03:50

У моді коротка стрижка шег - зачіска для жінок після 50 років з омолоджувальним ефектом Фото Відео

03:20

Смачні кавуни на зиму: неймовірно простий покроковий рецепт Відео

03:01

Іменини в серпні 2021: кого привітати і як назвати дитину

02:16

Який напій врятує в спеку - порада експерта

Реклама
01:37

Оля Серябкіна показала збуджені груди і пустила слух про вагітність

00:50

Чи можна померти від кавуна: чим небезпечні ранні кавуни і кому вони взагалі протипоказані Відео

00:20

Літні сукні, які соромно носити у 2021 році Відео

00:07

Путін обіцяє залишити транзит газу через Україну згідно з контрактом Відео

13 липня, вівторок
23:56

Прикмети на 14 липня: що не можна робити Відео

23:45

Названо 5 звичок, через які ви старієте швидше Відео

23:22

Окуляри або лінзи: плюси і мінуси для здоров'я очей Відео

23:19

Інфекціоніст назвав небезпечну особливість штаму Дельта Відео

23:07

Названо соуси, які підвищують тиск Відео

23:06

Не послухалися батьків: на Чернігівщині у ставку потонули двоє братів-підлітків

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти