ЗМІ оголосили про засідання Ради щодо відставки Авакова

Питання відставки Авакова можуть розглянути 15 липня.
Верховна Рада України повинна розглянути питання відставки глави МВС Арсена Авакова вже в четвер, 15 липня. Про деталі такого рішення наразы не повідомляється.
"У четвер ВР розгляне відставку міністра МВС Арсена Авакова", - повідомляє інформагентство Українські національні новини (УНН) з посиланням на власні джерела.
Видання нагадало, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спростовував інформацію про потенційну відставку Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ і плани щодо оголошення позачергових парламентських виборів.
При цьому президент Зеленський заявляв, що він готовий буде виступити за відставку глави МВС Авакова в тому випадку, якщо слідство доведе невинність обвинувачених у справі про вбивство Павла Шеремета.
Згідно з даними РБК-Україна, у вівторок ввечері, 13 липня, може відбутися закрите засідання фракції Слуга народу з кадрових питань. Парламентарі можуть обговорити питання відставки Авакова.читайте такожЗеленський розповів, коли Аваков може піти у відставку
"Методом виключення депутати приходять до думки, що кадровим питанням, що вимагає закритого засідання фракції, може бути відставка глави МВС Авакова", - заявив один зі співрозмовників видання.
Інсайдер додав, що у вищих ешелонах влади не дають конкретних відповідей щодо цього питання.
"Розмови ходять різні", - підкреслив співрозмовник.
Призначення секретаря РНБО Данілова главою МВС
- Видання НВ у вівторок, 13 липня, опублікувало статтю, в якій журналісти з посиланням на власних інсайдерів заявили, що на Банковій вивчають сценарій призначення секретаря РНБО Олексія Данилова на посаду міністра внутрішніх справ.
- В РНБО не підтвердили, але і не спростували дану інформацію. У силовому відомстві сказали, що наразі не можуть відповісти на це питання.
- Олексій Данілов проігнорував питання про своє можливе призначення.
- Також журналісти вказали, що на посаду міністра внутрішніх справ також розглядається кандидатура Олександра Єфименка, який за часів президентства Януковича обіймав посаду заступника голови УМВС у Херсонській області.