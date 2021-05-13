Опубліковані нові плівки за участю "Медведчука" і "чиновника Путіна"

У розмові йдеться про те, що "Медведчук" передав російській стороні низку матеріалів.
У Мережі опублікували аудіозапис розмови людей, голоси яких схожі на голоси голови політради партії опозиційна платформа - За життя Віктора Медведчука і колишнім керівником протоколу президента РФ Володимиром Островенком, який наразі займає посаду заступника глави адміністрації російського президента. Розмова відбулася у 2015 році.
Аудіо розмови опинилося в розпорядженні видання Obozrevatel. Під час розмови "Медведчук" розповідає "Островенку" про те, що він "передав все, про що домовлялися". Також в темі розмови спливає питання про санкції, які, судячи зі слів "Медведчука", одна зі сторін готова частково переглянути.
Наводимо розшифровку розмови.
Медведчук: Алло. Привіт, Володя. Привіт.
Островенко: Да...да.
Медведчук: Володя, ну спасибі, там все нормально вчора, да?
Островенко: Ага...
Медведчук: Дивись, передай, будь ласка, керівнику. Я сьогодні був днем, усе передав, усе, що ми домовлялися. Скажіть, що я абсолютно всю інформацію дав, так?
Островенко: Ага...
Медведчук: Значить, і одне таке питання. Значить він говорить, що ось щодо цих, щодо санкцій, так, є якісь там питання з якихось або юридичних або фізичних, то можна сказати мені (коротко сміється). Ну, зрозуміло, так?
Островенко: Так, я зрозумів.
Медведчук: Так. Тобто він там.. Є готовність до редагування. Є готовність до редагування. Ось так. Усе, я передав (сміється). Так що доклади, якщо що, добре?
Островенко: Ага, добре...
Медведчук: Все...
Островенко: Ага. А то сказали, вони зовсім забили.. Ну я зрозумів. Добре
Медведчук: Ні-ні-ні. Ну ти зрозумів (сміється). Я ж повинен передати! (Сміється)
Островенко: Ага.
Медведчук: А то потім почнуть з'ясовувати, скажуть: як, я ж сказав! Реакція – це вже друге питання, а перше питання – треба передати. Правильно?
Островенко: Я зрозумів. Так, добре (сміється).
Медведчук: Так, добре, все, Володя. Якщо що – дзвони. Я на зв'язку.
Звинувачення Медведчуку в держзраді
- Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова 11 травня заявила про те, що вона підписала підозру двом народним депутатам України - Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку - за звинуваченням у держзраді. Віктора Медведчука підозрюють у скоєнні державної зради і замаху на розграбування державних ресурсів на окупованій території.
- Того ж дня Служба безпеки України прийшла з обшуками в будинок Медведчука.
- СБУ опублікувала перемовини з голосом людини, схожим на голос Медведчука, з високопосадовцем уряду РФ, в якому йдеться про переоформлення підприємства у Криму за російським законодавством.
- Пізніше Медведчук заявив, що він не має наміру залишати територію України і планує брати участь у слідчих діях.
- 12 травня Віктор Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора, де йому вручили підозру у вчиненні державної зради. Політик стверджує, що вручення відбулося з порушенням процедури.
- У четвер, 13 травня, Печерський районний суд міста Києва розглядає запобіжний захід Віктору Медведчуку.