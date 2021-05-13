Опубліковані нові плівки за участю "Медведчука" і "чиновника Путіна"

Віктор Медведчук / УНІАН

У Мережі опублікували аудіозапис розмови людей, голоси яких схожі на голоси голови політради партії опозиційна платформа - За життя Віктора Медведчука і колишнім керівником протоколу президента РФ Володимиром Островенком, який наразі займає посаду заступника глави адміністрації російського президента. Розмова відбулася у 2015 році.

Аудіо розмови опинилося в розпорядженні видання Obozrevatel. Під час розмови "Медведчук" розповідає "Островенку" про те, що він "передав все, про що домовлялися". Також в темі розмови спливає питання про санкції, які, судячи зі слів "Медведчука", одна зі сторін готова частково переглянути.

Наводимо розшифровку розмови.

Медведчук : Алло. Привіт, Володя. Привіт.

Островенко : Да...да.

Медведчук: Володя, ну спасибі, там все нормально вчора, да?

Островенко: Ага...

Медведчук: Дивись, передай, будь ласка, керівнику. Я сьогодні був днем, усе передав, усе, що ми домовлялися. Скажіть, що я абсолютно всю інформацію дав, так?

Островенко: Ага...

Медведчук: Значить, і одне таке питання. Значить він говорить, що ось щодо цих, щодо санкцій, так, є якісь там питання з якихось або юридичних або фізичних, то можна сказати мені (коротко сміється). Ну, зрозуміло, так?

Островенко: Так, я зрозумів.

Медведчук: Так. Тобто він там.. Є готовність до редагування. Є готовність до редагування. Ось так. Усе, я передав (сміється). Так що доклади, якщо що, добре?

Островенко: Ага, добре...

Медведчук: Все...

Островенко: Ага. А то сказали, вони зовсім забили.. Ну я зрозумів. Добре

Медведчук: Ні-ні-ні. Ну ти зрозумів (сміється). Я ж повинен передати! (Сміється)

Островенко: Ага.

Медведчук: А то потім почнуть з'ясовувати, скажуть: як, я ж сказав! Реакція – це вже друге питання, а перше питання – треба передати. Правильно?

Островенко: Я зрозумів. Так, добре (сміється).

Медведчук: Так, добре, все, Володя. Якщо що – дзвони. Я на зв'язку.

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