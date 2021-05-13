Опубликованы новые пленки с участием "Медведчука" и "чиновника Путина"

В разговоре речь идет о том, что "Медведчук" передал российской стороне ряд материалов.
В Сети опубликовали аудиозапись разговора людей, голоса которых похожи на голоса главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука и бывшим руководителем протокола президента РФ Владимиром Островенко, который сейчас занимает пост заместителя главы администрации российского президента. Разговор состоялся в 2015 году.
Аудио разговора оказалось в распоряжении издания Obozrevatel. В ходе разговора "Медведчук" рассказывает "Островенко" о том, что он "передал все, о чем договаривались". Также в теме разговора всплывает вопрос о санкциях, которые, судя по словам "Медведчука", одна из сторон готова частично пересмотреть.
Приводим расшифровку разговора.
Медведчук: Алло. Привет, Володь. Привет.
Островенко: Да...да
Медведчук: Володь, ну спасибо, там все нормально вчера, да?
Островенко: Ага...
Медведчук: Смотри, передай, пожалуйста руководителю. Я сегодня был днем, все передал, все, что мы договаривались. Скажите, что я абсолютно всю информацию дал, да?
Островенко: Ага...
Медведчук: Значит, и один такой вопрос. Значит он говорит, что вот по этим, по санкциям, да, есть какие-то там вопросы по каким-то или юридическим или физическим, то можно сказать мне (коротко смеется). Ну, понятно, да?
Островенко: Да, я понял.
Медведчук: Да. То есть он там.. Есть готовность к редактированию. Есть готовность к редактированию. Вот так. Все, я передал (смеется). Так что доложи, если что, хорошо?Читайте такжеСМИ опубликовали поздравление "Медведчука" "Пушилину" с Днем победы
Островенко: Ага, хорошо...
Медведчук: Все...
Островенко: Ага. А то сказали, они совсем забили.. Ну я понял. Хорошо
Медведчук: Не-не-не. Ну ты понял (смеется). Я ж должен передать! (смеется)
Островенко: Ага.
Медведчук: А то потом начнут выяснять, скажут: как, я же сказал! Реакция – это уже второй вопрос, а первый вопрос – надо передать. Правильно?
Островенко: Я понял. Да, хорошо (смеется).
Медведчук: Да, хорошо, все, Володь. Если что – звони. Я на связи.
Обвинение Медведчуку в госизмене
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 11 мая заявила о том, что она подписала подозрение двум народным депутатам Украины – Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку – по обвинению в госизмене. Виктора Медведчука подозревают в совершении государственной измены и покушении на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории.
- В тот же день Служба безопасности Украины пришла с обысками в дом Медведчука.
- СБУ опубликовала переговоры с голосом человека, похожим на голос Медведчука, с высокопоставленным чиновником правительства РФ, в котором речь идет о переоформлении предприятия в Крыму по российскому законодательству.
- Позже Медведчук заявил, что он не намерен покидать территорию Украины и планирует принимать участие в следственных действиях.
- 12 мая Виктор Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора, где ему вручили подозрение в совершении государственной измены. Политик утверждает, что вручение произошло с нарушением процедуры.
- В четверг, 13 мая, Печерский районный суд города Киева рассматривает меру пресечения Виктору Медведчуку.