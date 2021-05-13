Опубликованы новые пленки с участием "Медведчука" и "чиновника Путина"

Виктор Медведчук / УНИАН

В Сети опубликовали аудиозапись разговора людей, голоса которых похожи на голоса главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука и бывшим руководителем протокола президента РФ Владимиром Островенко, который сейчас занимает пост заместителя главы администрации российского президента. Разговор состоялся в 2015 году.

Аудио разговора оказалось в распоряжении издания Obozrevatel. В ходе разговора "Медведчук" рассказывает "Островенко" о том, что он "передал все, о чем договаривались". Также в теме разговора всплывает вопрос о санкциях, которые, судя по словам "Медведчука", одна из сторон готова частично пересмотреть.

Приводим расшифровку разговора.

Медведчук : Алло. Привет, Володь. Привет.

Островенко : Да...да

Медведчук: Володь, ну спасибо, там все нормально вчера, да?

Островенко: Ага...

Медведчук: Смотри, передай, пожалуйста руководителю. Я сегодня был днем, все передал, все, что мы договаривались. Скажите, что я абсолютно всю информацию дал, да?

Островенко: Ага...

Медведчук: Значит, и один такой вопрос. Значит он говорит, что вот по этим, по санкциям, да, есть какие-то там вопросы по каким-то или юридическим или физическим, то можно сказать мне (коротко смеется). Ну, понятно, да?

Островенко: Да, я понял.

Медведчук: Да. То есть он там.. Есть готовность к редактированию. Есть готовность к редактированию. Вот так. Все, я передал (смеется). Так что доложи, если что, хорошо?Читайте такжеСМИ опубликовали поздравление "Медведчука" "Пушилину" с Днем победы

Островенко: Ага, хорошо...

Медведчук: Все...

Островенко: Ага. А то сказали, они совсем забили.. Ну я понял. Хорошо

Медведчук: Не-не-не. Ну ты понял (смеется). Я ж должен передать! (смеется)

Островенко: Ага.

Медведчук: А то потом начнут выяснять, скажут: как, я же сказал! Реакция – это уже второй вопрос, а первый вопрос – надо передать. Правильно?

Островенко: Я понял. Да, хорошо (смеется).

Медведчук: Да, хорошо, все, Володь. Если что – звони. Я на связи.

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