СБУ обнародовала разговор Медведчука с чиновником России

СБУ опубликовала записи Медведчука / УНИАН

Служба безопасности Украины обнародовала запись разговора якобы Виктора Медведчука с высокопоставленным чиновником правительства России.

Об этом говорится на сайте СБУ, разговор касался бизнеса Медведчука в оккупированном Крыму.

"В 2015 году, когда Россия начала "национализацию" украинского имущества в оккупированном Крыму, Медведчук и его соратник Тарас Козак якобы сговорились с российским чиновником для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря", - говорится в сообщении.

Опубликованная запись разговора касается перерегистрации киевского предприятия "Новые проекты", которое, как говорит следствие, связано с Медведчуком и Козаком, в России и получения им договоров и лицензий по российскому законодательству.

В СБУ утверждают, что результаты экспертиз подтвердили аутентичность голоса Медведчука на записи, а также его почерк в правках к письму президенту России Владимиру Путину от имени предприятия.

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