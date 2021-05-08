СМИ опубликовали поздравление "Медведчука" "Пушилину" с Днем победы

Телефонный разговор состоялся 9 мая 2015 года, утверждают журналисты.
В Сети опубликована аудиозапись телефонных переговоров людей, чьи голоса похожи на голоса народного депутата, главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука и главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. В ходе разговора "Медведчук" поздравляет "Пушилина" с Днем победы и днем рождения.
Аудиозапись оказалась в распоряжении журналистов 24 канала. Разговор проходит в дружеском тоне. "Медведчук" поздравляет "Пушилина" с Днем победы, а "Пушилин", в свою очередь, хвастается праздничным парадом в оккупированном Донецке.
Приводим расшифровку разговора.
Денис Пушилин: Да ...
Виктор Медведчук: Приветствую, Денис Владимирович. Во-первых, с днем рождения. Во-вторых, с днем победы.
П: Спасибо. А я вас поздравляю с днем победы.
М: Спасибо, спасибо. И дай нам Бог побольше побед в жизни.
П: Спасибо, спасибо, Виктор Владимирович.
М: Ну, а об этой победе память хранить вечно ...
П: Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем хранить открыто...
М: Денис, еще раз с днем рождения. Всего наилучшего тебе
П: Видели, который парад у нас, Виктор Владимирович?
М: Да, конечно, ты что! Я сейчас от телевизора не отрываюсь – то одно смотрю, то другое (смеется). Молодцы, молодцы! Еще раз с днем победы и с днем рождения.
П: Спасибо.
М: Давай, пока.
Публикации разговоров политиков в СМИ
- Интернет-издание ЦензорНет 25 февраля опубликовало аудиозапись переговоров Виктора Медведчука с на тот момент помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Из записей следует, что Порошенко предоставил Медведчуку право вести переговоры по обмену пленными с украинской стороны.
- Человек, голос которого похож на Суркова, заявил, что на оккупированных районах Донбасса находятся "подопечные" России и пообещал помочь в решении вопросов.
- 15 марта журналисты издания Obozrevatel обнародовали новые аудиозаписи переговоров Медведчука и Суркова. В разговоре речь шла об особом статусе Донбасса и создании Совета регионов.