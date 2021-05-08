СМИ опубликовали поздравление "Медведчука" "Пушилину" с Днем победы

"Пушилин" рассказал "Медведчуку" о военном параде в захваченном Донецке / УНИАН

В Сети опубликована аудиозапись телефонных переговоров людей, чьи голоса похожи на голоса народного депутата, главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука и главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. В ходе разговора "Медведчук" поздравляет "Пушилина" с Днем победы и днем рождения.

Аудиозапись оказалась в распоряжении журналистов 24 канала. Разговор проходит в дружеском тоне. "Медведчук" поздравляет "Пушилина" с Днем победы, а "Пушилин", в свою очередь, хвастается праздничным парадом в оккупированном Донецке.

Приводим расшифровку разговора.

Денис Пушилин : Да ...

Виктор Медведчук : Приветствую, Денис Владимирович. Во-первых, с днем ​​рождения. Во-вторых, с днем ​​победы.

П: Спасибо. А я вас поздравляю с днем ​​победы.

М: Спасибо, спасибо. И дай нам Бог побольше побед в жизни.

П: Спасибо, спасибо, Виктор Владимирович.

М: Ну, а об этой победе память хранить вечно ...

П: Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем хранить открыто...

М: Денис, еще раз с днем ​​рождения. Всего наилучшего тебе

П: Видели, который парад у нас, Виктор Владимирович?

М: Да, конечно, ты что! Я сейчас от телевизора не отрываюсь – то одно смотрю, то другое (смеется). Молодцы, молодцы! Еще раз с днем ​​победы и с днем ​​рождения.

П: Спасибо.

М: Давай, пока.

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