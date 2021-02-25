Медведчук в 2014 году рассказал Суркову о "мандате" от Порошенко по обмену пленными на Донбассе

Петр Порошенко в разгар боевых действий на Донбассе договаривался с Владимиро Путиным и Виктором Медведчуком.
В 2014 году бывший на тот момент президентом Петр Порошенко предложил Виктору Медведчуку принять участие в процессе освобождения пленных на Донбассе, на что согласился президент РФ Владимир Путин.
Об этом человек с голосом, похожим на Виктора Медведчука рассказал человеку с голосом, похожим на бывшего на тот момент помощника Путина Владиславу Суркову в ходе телефонного разговора в 2014 году, запись которого опубликовал Цензор.НЕТ.
"Предложил наш уважаемый Петр Алексеевич… и этом было поддержано Владимиром Владимировичем. Поучаствовать в освобождении пленных. Мне. То есть он (Порошенко, - ред.) готов дать мне мандат", - рассказал Медведчук Суркову.
По словам Медведчука, Порошенко к нему обращался дважды с такой просьбой.
"И когда мне Порошенко дважды сказал: "Надо тебе позаниматься…". Я говорю: "Если надо – я готов", - добавил Медведчук.
При этом Сурков называет террористов на Донбассе "эти наши там подопечные" и обещает помочь с обменом.
Кроме того, на опубликованной записи люди с голосами, похожими на Суркова и Медведчука, обсуждают также схему поставок электроэнергии, в которой задействованы российская Интер РАО и ее структуры на оккупированном полуострове.
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Отметим, что ранее нынешняя нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко заявляла о том, что Медведчук в Трехсторонней рабочей группе в Минске, вероятно, появился с подачи его кума Путина.
"Фамилия Медведчука впервые прозвучала во время телефонных переговоров в июле 2014-го между Ангелой Меркель и Порошенко. Она назвала эту фамилию как того, кто, по ее мнению, мог бы о чем-то говорить с Путиным. Очевидно, что она это сделала с подачи Путина", - сказала она в интервью Украинской правде в 2018 году.
Санкции против Виктора Медведчука:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
- Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
- Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
- Кроме того, указ Зеленского распространяется на китайского инвестора предприятия Мотор Сич.