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СМИ опубликовали новые пленки "Медведчука-Суркова" по Донбассу

15 марта 2021, 19:29
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В записях указывается, что замглавы СБУ Грицак якобы вел телефонные переговоры с "министром обороны ДНР" Кононовым.

Медведчук
Медведчук обсуждал с Сурковым создание некоего Совета регионов / УНИАН

В Сети опубликована новая аудиозапись телефонных переговоров, в которых люди с голосами, похожие на голоса главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, обсуждали вопросы, связанные с ситуацией на Донбассе.

В частности, в диалоге указывается, что первый зампредседателя СБУ Грицак и "министр обороны ДНР" Кононов якобы обсуждали вопросы "поставки наличных в Дебальцево". Также предположительно Сурков и Медведчук обсуждали вопросы создания так называемого Совета регионов и особого статуса Донбасса. Запись телефонного разговора опубликовало издание Obozrevatel, получившее ее от своих источников.

Приводим расшифровку переговоров.

Разговор 1

Сурков: Алло.

Медведчук: Да-да.

С: Вить, ну будет "Царь" там.

М: А?

С: Кононов, "Царь" будет (так называемый "министр обороны "ДНР")

М: Кононов, да?

С: Да, позывной у него "Царь".

М: Передадут все координаты Тарасу (ориентировочно – Козаку)

С: Тарасу дадут сейчас, да?

М: Да, потому что они там Даму сначала наименовали. Дама хорошо, но мало.

С: А Кононов – он "министр обороны"?

М: Да. Он сам будет этим заниматься.

С: Есть, давай. Пока, спасибо.

Разговор 2

Медведчук: Есть просьба, Слав. Там с "Царем" связался Сергей Сергеевич, да? Он не Сергей Сергеевич, он вообще... Это Грицак – первый заместитель председателя СБУ. А тот ему начал: "Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?" Тот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево, и доставку... А тот начал: "Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что тот тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати.

С: Алло, Вить. А тема там какая?

М: А тема Дебальцево и поставок туда наличных.

С: А, это он по этой же теме, я понял.

М: Этот человек – он первый зампред СБУ. Это тот, который со мной работает, и по пленным в том числе.

С: Я читал, его назначили, в том числе по пленным. Хорошо, сейчас попробуем что-то сделать, да.

М: Ну короче, скажи... Тот не может же ему по телефону объяснять... Просто скажи – нормальный человек тоже...

С: Уважаемый человек, да?

М: Шестерок не даем, да! Да-да, уважаемые люди.

Разговор 3

Медведчук: Но если давать это в контексте двух законов, то вот этот Совет городов я выбросил. Потому что якобы есть тот закон... Это ж я давал для нашего президента, который как бы посмотрел и говорит: "Предложи". Я говорю: "Это не подойдет". "А ты предложи". Ну я предложил. Это не подошло. Все, завтра появляется... Его же нет, он в отъезде, его нету? Он же уехал, а только будет завтра.

Сурков: Угу.

М: У меня такое предложение. Вот, что я тебе послал тогда раньше. Где этот Совет городов был.

С: Да!

М: Да-да, у меня он есть.

С: Он же у тебя есть. Вот это вот можно провести. Ну, дальше...

М: Есть, конечно.

С: Но...

М: Все, я, послушай. Так давай, вот ты подумай хорошо... Может еще что-то добавить надо? Это ж торговля началась? Послушай, до этого я ж не говорил о том, что кто-то что-то видел или что-то кто-то делает. Это мое мнение.

С: Да, делает. Но ниже отступать, Вить, ну невозможно.

М: Подожди-подожди. Хорошо, я обсужу.

С: Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа...

М: Да не, это мы напишем. Слава, согласись, что кроме Совета городов, все остальное в целом осталось прежним.

С: Да, это правда.

М: Да, так а зачем ты тогда меня обвиняешь?

С: Для меня это важно. Работать ведь не будем, понимаешь?

М: Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало с этим... А если мы это отбрасываем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов.

С: Все, тогда я тебя понял. Хорошо, тогда буду ждать от тебя какого-то сигнала. Да? Правильно я понимаю? Мою версию предложи.

М: Да правильно. 100%, я думаю там...

С: И в 10 статью ввести, ну подвесить условно. Настаивать на дальнейших консультациях до акта выборов в МСУ и порядках их проведения. Ну и нормально было бы. Зачем его отменять? Отменят. Ну у нас политический фундамент уйдет из договора.

М: Ну пока его никто не отменяет, послушай. Он мен сказал перед отъездом, что он ничего не отменяет. Он говорит: "Я сказал до 1 декабря". Я говорю: "Уже 1 декабря прошло". Я говорю: "Зачем сейчас?" Он мне: "Да нет, сейчас пока никто ничего делать не будет".

С: Ну ты передай такое пожелание.

М: Конечно передам.

С: Не от себя скажи, что "москали опять там".

М: Так, а что, если от себя? Так я не могу свою точку зрения высказать, что ли? Так я все время говорю.

С: Да-да.

Авторы Telegram-канала Политика Страны пишут, что разговор, вероятнее всего, состоялся в декабре 2014 года. Как следует из беседы, Медведчук выполнял поручение Порошенко в роли посредника в переговорах с представителями РФ. Стороны обсуждали проекты в рамках реализации Минских соглашений, который, со слов человека, голос которого похож на Медведчука, согласовывались с украинским президентом.

Однако, указывают журналисты, по вопросам Дебальцево и "наличных" должны были провести переговоры так называемый "министр обороны ДНР" Кононов и первый зампредседателя СБУ Василий Грицак. Следовательно, аудиозаписи могли быть опубликованы для того, чтобы нанести информационный удар по Грицаку.

"Но самое интересное - кого именно они свели друг с другом. Со стороны Донецка это был "министр обороны ДНР" Кононов ("Царь"). А вот с украинской стороны Медведчук ввёл в переговоры тогдашнего первого зампреда СБУ и будущего главу СБУ Василия Грицака. Поэтому как раз по Грицаку (а не по Медведчуку) эта запись и может нанести информудар. Не исключено, что в этом и был замысел слива записи", - отмечается в сообщении.

Аудиозаписи "Суркова-Медведчука"

новости России Виктор Медведчук Владислав Сурков новости Украины новости Донбасса
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