Глава МВД заявил о новых пленках Медведчука и Суркова

Арсен Аваков прокоментировал записи разговора Виктора Медведчука и Владислава Суркова.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что записи разговоров народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова не последние.
"Какие-то добрые люди взяли и опубликовали этот его разговор с Сурковым. Мне, например, известно, что это не последний разговор, там будет еще. Это тоже потихоньку становится прозрачным и ясным", - заявил Аваков в интервью ТСН.
По словам Авакова, Виктор Медведчук хотел вернуться к власти и таким образом, пользовался ситуацией на Донбассе.
"Вот мы видели эту беседу последнюю. Декабрь-месяц, у нас трагическая ситуация, это уже после Иловайска, но перед Дебальцево. Эти "хи-хи, ха-ха", это они предлагают 200 человек поменять на 400. Он этим всем занимается, чтобы вернуться к власти", - пояснил министр.
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Отметим, в СМИ недавно обнародовали запись якобы разговора между Медведчуком и Сурковым, который состоялся в 2014 году. Тогда они обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе.
Санкции против Виктора Медведчука - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
- Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
- Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
- Кроме того, указ Зеленского распространяется на китайского инвестора предприятия Мотор Сич.