Глава МВД заявил о новых пленках Медведчука и Суркова

Аваков рассказал о новых записях Медведчука / УНИАН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что записи разговоров народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова не последние.

"Какие-то добрые люди взяли и опубликовали этот его разговор с Сурковым. Мне, например, известно, что это не последний разговор, там будет еще. Это тоже потихоньку становится прозрачным и ясным", - заявил Аваков в интервью ТСН.

По словам Авакова, Виктор Медведчук хотел вернуться к власти и таким образом, пользовался ситуацией на Донбассе.

"Вот мы видели эту беседу последнюю. Декабрь-месяц, у нас трагическая ситуация, это уже после Иловайска, но перед Дебальцево. Эти "хи-хи, ха-ха", это они предлагают 200 человек поменять на 400. Он этим всем занимается, чтобы вернуться к власти", - пояснил министр.

Читайте такжеМедведчук рассказал о просьбе Порошенко по вопросу энергоснабжения Крыма

Отметим, в СМИ недавно обнародовали запись якобы разговора между Медведчуком и Сурковым, который состоялся в 2014 году. Тогда они обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе.

Санкции против Виктора Медведчука - о чем ранее сообщал Главред: