Венедиктова поведала об убытках Крыма из-за Медведчука

Бизнес скандального народного депутата в аннексированном Крыму нанес значительные убытки нашей стране, заявила генпрокурор.
Бизнес народного депутата Виктора Медведчука в оккупированном Крыму, связанный с разработкой Черноморского шельфа, может нанести значительные убытки Украине. Но точный их размер должна установить экспертиза, заявила во время брифинга генпрокурор Ирина Венедиктова.
Она подчеркнула, что на сегодня об убытках говорить слишком рано.
"Экспертизу мы еще не делали по этому поводу. В принципе убытки значительные, но чтобы не быть голословными, давайте все-таки будем делать все в процессуальной плоскости и подождем", - отметила Венедиктова.
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В то же время, по словам главы СБУ Ивана Баканова, компания Медведчука Новые проекты претендовала приблизительно на 2% полезных ископаемых всего Черноморского шельфа.
"То есть речь идет о миллиардах гривен", - добавил он.
В чем обвиняют Медведчука
- Главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, в доме которого сегодня прошли обыски, а также народного депутата Тараса Козака обвиняют в государственной измене.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители по результатам обысков не смогли выяснить, где сейчас Медведчук. По данным ряда СМИ, нардеп находился у себя дома, куда СБУ пришла с обысками, но правоохранителей туда не пускали его охранники.
- СБУ 11 мая пришла с обысками в дом Медведчука на улице Монтажников, где он сейчас живет с семьей. Позже в пресс-центре СБУ подтвердили эту информацию. Обыски связаны с делом о добыче газа в Крыму.