Венедиктова поведала об убытках Крыма из-за Медведчука

Венедиктова рассказала о бизнесе Медведчука в Крыму / УНИАН

Бизнес народного депутата Виктора Медведчука в оккупированном Крыму, связанный с разработкой Черноморского шельфа, может нанести значительные убытки Украине. Но точный их размер должна установить экспертиза, заявила во время брифинга генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она подчеркнула, что на сегодня об убытках говорить слишком рано.

"Экспертизу мы еще не делали по этому поводу. В принципе убытки значительные, но чтобы не быть голословными, давайте все-таки будем делать все в процессуальной плоскости и подождем", - отметила Венедиктова.

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В то же время, по словам главы СБУ Ивана Баканова, компания Медведчука Новые проекты претендовала приблизительно на 2% полезных ископаемых всего Черноморского шельфа.

"То есть речь идет о миллиардах гривен", - добавил он.

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