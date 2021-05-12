Медведчук после допроса в Офисе генпрокурора рассказал, в чем его обвиняют

Медведчука допросили в Офисе генпрокурора, но подозрение не вручили / УНИАН

Глава политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, которому объявили о подозрении в государственной измене, в среду, 12 мая, пообщался со следователем в Офисе генпрокурора. По его словам, подозрение ему не вручили.

Медведчук после допроса рассказал журналистам, что пообщался со следователем, ознакомился с составленным против него подозрением в госизмене, но в рамках предусмотренной законом процедуры ему документ не вручили. Он говорит, что получил только копию.

Нардеп уточнил, что ему инкриминируют две статьи - 111 ("Государственная измена") и 438 ("Нарушение законов и обычаев войны").

Народный депутат утверждает, что не будет нанимать адвокатов, чтобы защитить себя от обвинений.

"Я заступаться буду сам за себя, у меня есть достаточный юридический опыт", - сказал он.

Также он рассказал, что не планирует покидать страну.

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