Медведчук после допроса в Офисе генпрокурора рассказал, в чем его обвиняют

Медведчук пообщался со следователем, ознакомился с составленным против него подозрением в госизмене, но ему документ не вручили.
Глава политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, которому объявили о подозрении в государственной измене, в среду, 12 мая, пообщался со следователем в Офисе генпрокурора. По его словам, подозрение ему не вручили.
Медведчук после допроса рассказал журналистам, что пообщался со следователем, ознакомился с составленным против него подозрением в госизмене, но в рамках предусмотренной законом процедуры ему документ не вручили. Он говорит, что получил только копию.
Нардеп уточнил, что ему инкриминируют две статьи - 111 ("Государственная измена") и 438 ("Нарушение законов и обычаев войны").
Народный депутат утверждает, что не будет нанимать адвокатов, чтобы защитить себя от обвинений.
"Я заступаться буду сам за себя, у меня есть достаточный юридический опыт", - сказал он.
Также он рассказал, что не планирует покидать страну.
Дело Медведчука - о чем сообщалось ранее:
- 8 мая в Сети была опубликована аудиозапись телефонных переговоров людей, чьи голоса похожи на голоса народного депутата, главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука и главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. В ходе разговора "Медведчук" поздравляет "Пушилина" с Днем победы и днем рождения.
- 11 мая около 16:00 стало известно, что в Киеве на ул. Монтажников правоохранители начали обыскивать дом, в котором живет Виктор Медведчук. Позже появилась информация, что обыск идет по делу о добыче газа в Крыму.
- Правоохранители полагают, что в 2015-м Медведчук вступил в сговор с российской стороной для добычи газа в Черном море и передал уникальные данные о крымских месторождениях. Медведчука обвинили в госизмене.
- 12 мая Виктор Медведчук впервые прокомментировал обвинения в свой адрес и обыски в своем доме. По его словам, ничего противозаконного у него так и не нашли. А целью обысков он назвал вручение ему подозрения в госизмене.