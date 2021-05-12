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Медведчук сообщил, где находится после обысков и раскрыл свои планы

12 мая 2021, 10:00
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Целью обысков в своем доме на ул. Монтажников Медведчук назвал вручение ему подозрения.

Медведчук сообщил, где находится после обысков и раскрыл свои планы
Медведчук сообщил, где находится после обысков и раскрыл свои планы / УНИАН

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук впервые прокомментировал обвинения в свой адрес и обыски в своем доме.

Нардеп считает обыски у себя дома и в офисе незаконными. По его словам, ничего противозаконного у него так и не нашли. А целью обысков он назвал вручение ему подозрения в госизмене.

"Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию. Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия", – объявил Медведчук.

Ранее были раскрыты подробности обыска в доме Медведчука в Киеве.

Виктор Медведчук и Тарас Козак: в чем их обвиняют

  • 11 мая около 16:00 стало известно, что в Киеве на ул. Монтажников правоохранители начали обыскивать дом, в котором живет Виктор Медведчук. Позже появилась информация, что обыск идет по делу о добыче газа в Крыму.
  • Правоохранители полагают, что в 2015-м политик вступил в сговор с российской стороной для добычи газа в Черном море и передал уникальные данные о крымских месторождениях. Медведчука обвинили в госизмене.
  • Ранее в Украине ввели санкции против Виктора Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма. Под ограничительные меры, в частности, попал участок нефтепровода Самара – Западное направление.
  • Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, комментируя ситуацию вокруг Медведчука, заявил, что в Минских соглашениях определенно была и непубличная часть, благодаря которой Медведчук имел "зеленый свет" по бизнесу и охранную грамоту. Однако Зеленский не стал искать выгод и расторг доставшиеся в наследство "кондиции".

Виктор Медведчук новости Украины Санкции против Медведчука
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