Медведчук сообщил, где находится после обысков и раскрыл свои планы / УНИАН

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук впервые прокомментировал обвинения в свой адрес и обыски в своем доме.

Нардеп считает обыски у себя дома и в офисе незаконными. По его словам, ничего противозаконного у него так и не нашли. А целью обысков он назвал вручение ему подозрения в госизмене.

"Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию. Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия", – объявил Медведчук.

Ранее были раскрыты подробности обыска в доме Медведчука в Киеве.

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