Медведчук прибыл в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту

Медведчук прибыл в Офис генпрокурора / УНИАН

В среду, 12 мая, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук , которому объявили подозрение в государственной измене, сам прибыл в Офис генерального прокурора. Ему должны вручить подозрение.

"Когда вчера проходили обыски, меня не было в Киеве. Я с супругой был в соседней области. Не собираюсь скрываться. Я готов защищаться, не чувствую ни в чем своей вины. На сегодняшний день - это результат политрепрессий, давление как на главу ОПЖЗ", - сказал Медведчук, общаясь с журналистами возле стен Офиса генпрокурора.

Он также рассказал, что он не ознакомился с текстом подозрения и не готов его обсуждать.

В то же время он отметил, что не слышал "пленки", на которых он якобы разговаривает с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным и не может ответить, его ли это голос.

Кроме того, Медведчук заявил, что готов к любому исходу событий, в том числе и к аресту.

В ходе общения с журналистами нардеп также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский угрожал такими делами еще в 2019 году.

Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора / скриншот из соцсетей

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