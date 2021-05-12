Медведчук прибыл в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сам прибыл в Офис генерального прокурора.
В среду, 12 мая, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук , которому объявили подозрение в государственной измене, сам прибыл в Офис генерального прокурора. Ему должны вручить подозрение.
"Когда вчера проходили обыски, меня не было в Киеве. Я с супругой был в соседней области. Не собираюсь скрываться. Я готов защищаться, не чувствую ни в чем своей вины. На сегодняшний день - это результат политрепрессий, давление как на главу ОПЖЗ", - сказал Медведчук, общаясь с журналистами возле стен Офиса генпрокурора.
Он также рассказал, что он не ознакомился с текстом подозрения и не готов его обсуждать.
В то же время он отметил, что не слышал "пленки", на которых он якобы разговаривает с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным и не может ответить, его ли это голос.
Кроме того, Медведчук заявил, что готов к любому исходу событий, в том числе и к аресту.
В ходе общения с журналистами нардеп также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский угрожал такими делами еще в 2019 году.
Дело Медведчука - о чем сообщалось ранее:
- 8 мая в Сети была опубликована аудиозапись телефонных переговоров людей, чьи голоса похожи на голоса народного депутата, главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука и главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. В ходе разговора "Медведчук" поздравляет "Пушилина" с Днем победы и днем рождения.
- 11 мая около 16:00 стало известно, что в Киеве на ул. Монтажников правоохранители начали обыскивать дом, в котором живет Виктор Медведчук. Позже появилась информация, что обыск идет по делу о добыче газа в Крыму.
- Правоохранители полагают, что в 2015-м Медведчук вступил в сговор с российской стороной для добычи газа в Черном море и передал уникальные данные о крымских месторождениях. Медведчука обвинили в госизмене.
- 12 мая Виктор Медведчук впервые прокомментировал обвинения в свой адрес и обыски в своем доме. По его словам, ничего противозаконного у него так и не нашли. А целью обысков он назвал вручение ему подозрения в госизмене.