ЗМІ повідомили, коли може "полетіти голова" міністра Авакова

Соратник президента повідомив, що рішення про звільнення Авакова хоча й розглядається, але остаточного вердикту щодо цього питання поки що немає.
Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков може незабаром втратити посаду міністра, повідомляє НВ із посиланням на свої джерела в Слузі народу.
За їхніми словами, Офіс президента може дати хід минулорічній постанові Ради. Якщо воно буде підтримано, то доля Авакова може бути вирішена вже цієї осені.
Тим не менш, у Слузі народу поки що немає консенсусу щодо того, як це можна реалізувати.
"Схоже, президент вже відчув, що може й сам всім керувати", - сказав один із депутатів фракції.
За його словами, якщо це вдасться, то Зеленський прибере останню перешкоду до перетворення ОПУ на одноосібний орган ухвалення рішень у державі.
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Разом з тим, близький соратник президента повідомив, що рішення про звільнення Авакова хоча й активно вже розглядається, але поки що остаточного рішення щодо цього питання немає.
Як раніше писав Главред, Міністерство внутрішніх справ України має інформацію розвідки, згідно з якою є відомості про можливі загрози критичній інфраструктурі держави з боку Росії. Це може статися у випадку запуску Північного потоку-2 під приводом початку транзиту газу в обхід української газотранспортної системи. Про це заявив голова МВС Арсен Аваков.