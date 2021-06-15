ЗМІ повідомили, коли може "полетіти голова" міністра Авакова

Аваков можуть відправити у відставку - ЗМІ / УНІАН

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков може незабаром втратити посаду міністра, повідомляє НВ із посиланням на свої джерела в Слузі народу.

За їхніми словами, Офіс президента може дати хід минулорічній постанові Ради. Якщо воно буде підтримано, то доля Авакова може бути вирішена вже цієї осені.

Тим не менш, у Слузі народу поки що немає консенсусу щодо того, як це можна реалізувати.

"Схоже, президент вже відчув, що може й сам всім керувати", - сказав один із депутатів фракції.

За його словами, якщо це вдасться, то Зеленський прибере останню перешкоду до перетворення ОПУ на одноосібний орган ухвалення рішень у державі.

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Разом з тим, близький соратник президента повідомив, що рішення про звільнення Авакова хоча й активно вже розглядається, але поки що остаточного рішення щодо цього питання немає.

Як раніше писав Главред, Міністерство внутрішніх справ України має інформацію розвідки, згідно з якою є відомості про можливі загрози критичній інфраструктурі держави з боку Росії. Це може статися у випадку запуску Північного потоку-2 під приводом початку транзиту газу в обхід української газотранспортної системи. Про це заявив голова МВС Арсен Аваков.