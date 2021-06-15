УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

СМИ сообщили, когда может "полететь голова" министра Авакова

15 июня 2021, 20:24
Прослушать новость
Остановить

Соратник президента сообщил, что решение об увольнении Авакова хоть и рассматривается, но окончательного решения по нему еще не принято.

Арсен Аваков
Аваков могут отправить в отставку - СМИ / УНИАН

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков может вскоре лишиться поста министра, сообщает НВ со ссылкой на свои источники в Слуге народа.

По их словам, Офис президента может дать ход прошлогоднему постановлению Рады. Если оно будет поддержано, то судьба Авакова может быть решена уже этой осенью.

Тем не менее, в Слуге народа пока нет консенсуса относительно того, как это можно реализовать.

"Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять", - сказал один из депутатов фракции.

По его словам, если это удастся, то Зеленский уберет последнюю преграду к превращению ОПУ в единоличный орган принятия решений в государстве.

Читайте такжеАваков обратился к РФ из-за агрессии на Донбассе

Вместе с тем, близкий соратник президента сообщил, что решение об увольнении Авакова хоть и рассматривается, но окончательного решения по нему еще не принято.

Как ранее писал Главред, Министерство внутренних дел Украины располагает информацией разведки, согласно которой есть сведения о возможных угрозах критической инфраструктуре государства со стороны России. Это может произойти в случае запуска Северного потока-2 под предлогом начала транзита газа в обход украинской газотранспортной системы. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

Кабмин отставка СМИ Арсен Аваков Слуга народа новости Украины отставка Авакова
Сейчас вы просматриваете новость «СМИ сообщили, когда может "полететь голова" министра Авакова». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
День Ольги 2021 – какого числа и что за праздникДень Ольги 2021 – какого числа и что за праздник Гороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дараГороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Гороскоп на 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомстваГороскоп на 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомства То, что мертво, обязательно умрет: о тоталитарном режиме Путина-ЛукашенкоТо, что мертво, обязательно умрет: о тоталитарном режиме Путина-Лукашенко Гороскоп на 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезниГороскоп на 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни

Последние новости

21:07

Гороскоп на завтра 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала

21:00

Выяснилось, откуда в Украину "ворвется" новый опасный штамм коронавируса Видео

20:50

Позиция телеканала 1+1 в ответ на заявление фракции "Европейская солидарность"

20:41

Крым и граница: Зеленский хочет видеть наблюдателей ОБСЕ не только на Донбассе

20:30

Украину ждет резкое изменение погоды: названа дата Видео

Реклама
20:24

СМИ сообщили, когда может "полететь голова" министра Авакова

20:10

Вырвет ли Россия гнилыми зубами Украину у НАТО и Запада мнение

19:57

"Не плясала под чью-то дудку": Катерина Кухар раскрыла свою миссию

19:51

Крупнейший розничный продавец мебели IКЕА угодил в скандал и выплатит штраф

19:44

Лимонная вода для организма и тела: названы семь преимуществ Видео

19:22

Опасно для здоровья: украинцам запретили купаться в Черном море Видео

19:14

Виктор Павлик рассказал, как прошли роды супруги и кого возьмут крестными

18:46

Ученые рассказали, сколько нужно добавить шагов в день, чтобы прожить дольше Видео

18:43

Названы 10 знаков, которые предупреждают об опасности Видео

18:37

Ученые поведали, кто рискует повторно заболеть коронавирусом Видео

18:23

Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет Видео

18:15

Под Киевом двое детей угодили в выгребную яму: погибла 10-летняя девочка

18:06

Блогерша, назвавшая украинский "еб*ным", пожаловалась на угрозы и не хочет перед всеми извиняться Видео

17:39

В Кременчуге медики вымогали у женщины 40 тысяч за бесплатную операцию Видео

17:37

Женщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признаки Видео

Реклама
17:17

"Сало и не только": Зеленский у родителей кормил американскую журналистку, опубликовано фото

16:51

Ксения Мишина похвасталась алмазом, выращенным из ее крови

16:47

Авто разбилось вдребезги: в Винницкой области пьяный полицейский лишил жизни 28-летнюю девушку Видео

16:24

В Украине сети АЗС подняли цены на топливо Видео

16:22

Что можно есть на Троицу: меню и вкусные рецепты Видео

16:13

Журналисты предупредили об опасности налоговых инициатив украинских властей

16:13

Зеленский в тренде или нет: эксперт оценила необычный дизайн кабинета в ОП Видео

16:12

"Я бы бл**дь на х* запретила еб***й украинский язык": ирпенскую блогершу захейтили за высказывания Видео

16:11

В Харькове дорожники решили купить кроссовер за 1 млн грн с защитой от разбитого асфальта

15:46

"Большая стройка" Зеленского отправит в небытие текущие средние ремонты дорог

15:25

Пытались изнасиловать - еле удрала: в Индии украинка угодила в скандал с убийством борца Видео

15:01

День Ольги 2021 – какого числа и что за праздник Видео

14:51

В детсаду Мелитополя воспитательница ударила ребенка: грянул скандал Видео

14:36

Вокруг Shum: песня Go-A забралась на вторую строчку престижного хит-парада Видео

14:33

Эксперты рассказали, почему инвесторы боятся вкладывать в экономику Украины (видео) Видео

14:30

Рак крови: странное ощущение на коже, которое может быть первым признаком Видео

14:27

В "Метинвест Политехнике" рассказали об особенностях обучения в новом горно-металлургическом вузе

13:48

Как избавиться от плесени на ткани: три топовые техники Видео

13:47

Россия ненасытна: Зеленский предупредил американцев, что завтра война может прийти к ним Видео

13:40

В моду на лето 2021 вошли стильные и невероятно удобные женские сандалии на липучках Фото Видео

Реклама
13:37

Китайский ученый опроверг утечку коронавируса из Уханьской лаборатории

13:24

Эксперт объяснил проблему неравных условий на рынке электроэнергии

12:40

Опасные развлечения: когда на аттракционы нельзя садиться Видео

12:31

После пива - в баню: во Львове придумали новый трюк для ненавистников российской сборной

12:18

Экс-тренер сборной Украины: "Я с уважением отношусь к России"

12:01

В Киеве в фитнес-центре во время тренировки умер мужчина Видео

11:56

В Украину идут жара и разгул стихии Видео

11:37

Гороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Видео

11:36

"Большая стройка" Зеленского модернизировала приемные отделения Мукачевской и Воловецкой больниц

11:27

Рада поддержала налоговую амнистию для украинцев: что изменилось Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять