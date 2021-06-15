СМИ сообщили, когда может "полететь голова" министра Авакова

Аваков могут отправить в отставку - СМИ / УНИАН

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков может вскоре лишиться поста министра, сообщает НВ со ссылкой на свои источники в Слуге народа.

По их словам, Офис президента может дать ход прошлогоднему постановлению Рады. Если оно будет поддержано, то судьба Авакова может быть решена уже этой осенью.

Тем не менее, в Слуге народа пока нет консенсуса относительно того, как это можно реализовать.

"Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять", - сказал один из депутатов фракции.

По его словам, если это удастся, то Зеленский уберет последнюю преграду к превращению ОПУ в единоличный орган принятия решений в государстве.

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Вместе с тем, близкий соратник президента сообщил, что решение об увольнении Авакова хоть и рассматривается, но окончательного решения по нему еще не принято.

Как ранее писал Главред, Министерство внутренних дел Украины располагает информацией разведки, согласно которой есть сведения о возможных угрозах критической инфраструктуре государства со стороны России. Это может произойти в случае запуска Северного потока-2 под предлогом начала транзита газа в обход украинской газотранспортной системы. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.