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ЗМІ дізналися про умови МВФ щодо кредиту для України

26 березня 2021, 16:21

Якщо Київ виконає вимоги, місія Фонду може приїхати в Україну приблизно в травні.

МВФ
МВФ вимагає від України не фіксувати ціну на газ для побутових споживачів / УНІАН

Міжнародний валютний Фонд продовжує вести перемовини з Україною щодо надання Києву нового кредитного траншу. Серед умов фінансового донора - прийняття закону про Вищу раду правосуддя, відмова від фіксованої ціни на газ для населення, чіткість у планах щодо бюджету на наступний рік та аудит коронавірусного фонду, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.

Зокрема, представник МВФ Джеррі Райс сказав, що протягом наступних місяців МВФ і Україна обговорюватимуть проведення подальших реформ.

"Порядок на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення набору реформ", - сказав Райс.

За даними інформагентства, Фонд знову конкретизував вимоги, виконання яких дозволить державі отримати транш.

Які умови висуває МВФ Україні

  • Прийняття Верховною Радою закону про Вищу раду правосуддя (ВРП)
  • Гарантія невтручання в роботу НАБУ і САП
  • Прийняття нових поправок до закону про банки і НБУ
  • Відмова від фіксації цін на газ для населення
  • Прозорість у питаннях планів на бюджет на майбутній рік та аудит коронавірусного фонду

Видання підкреслює, що якщо вищевказані питання будуть частково врегульовані, то місія МВФ з перегляду програми фінансового співробітництва stand-by може приїхати в Україну приблизно в травні.читайте такожУ Зеленського оголосили про вимоги України до МВФ

На думку експертів, при вирішенні частини цих питань наступна місія з першого перегляду програми stand by може відвідати Україну орієнтовно в травні.

Співпраця України та МВФ

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