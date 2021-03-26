ЗМІ дізналися про умови МВФ щодо кредиту для України

Якщо Київ виконає вимоги, місія Фонду може приїхати в Україну приблизно в травні.
Міжнародний валютний Фонд продовжує вести перемовини з Україною щодо надання Києву нового кредитного траншу. Серед умов фінансового донора - прийняття закону про Вищу раду правосуддя, відмова від фіксованої ціни на газ для населення, чіткість у планах щодо бюджету на наступний рік та аудит коронавірусного фонду, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.
Зокрема, представник МВФ Джеррі Райс сказав, що протягом наступних місяців МВФ і Україна обговорюватимуть проведення подальших реформ.
"Порядок на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення набору реформ", - сказав Райс.
За даними інформагентства, Фонд знову конкретизував вимоги, виконання яких дозволить державі отримати транш.
Які умови висуває МВФ Україні
- Прийняття Верховною Радою закону про Вищу раду правосуддя (ВРП)
- Гарантія невтручання в роботу НАБУ і САП
- Прийняття нових поправок до закону про банки і НБУ
- Відмова від фіксації цін на газ для населення
- Прозорість у питаннях планів на бюджет на майбутній рік та аудит коронавірусного фонду
Видання підкреслює, що якщо вищевказані питання будуть частково врегульовані, то місія МВФ з перегляду програми фінансового співробітництва stand-by може приїхати в Україну приблизно в травні.читайте такожУ Зеленського оголосили про вимоги України до МВФ
На думку експертів, при вирішенні частини цих питань наступна місія з першого перегляду програми stand by може відвідати Україну орієнтовно в травні.
Співпраця України та МВФ
- МВФ 9 червня 2020 року затвердив для України програму співпраці stand-by. Вона повинна діяти протягом 1,5 років. Загалом українська держава має отримати від міжнародного фінансового донора 5$ млрд. доларів. Перші 2,1$ млрд. Київ вже отримав.
- Згідно з планом співпраці, Україні повинні виділити ще 3,5$ млрд., однак надання подальших траншів було призупинено через низку вимог з боку МВФ. Зокрема, Фонд наполягає на проведенні антикорупційної, освітньої, пенсійної, медичної та судової реформи.
- У МВФ 13 лютого зробили заяву щодо завершення роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.
- Радник глави ОП Тимофій Милованов звинувачував МВФ у тому, що перед тим, як випустити пресреліз, Фонд не поінформував офіційний Київ. Українська влада була вкрай здивована таким рішенням - на той момент ще не було офіційної позиції України щодо цього питання, тоді як повідомлення МВФ вже пішли у ЗМІ.