ЗМІ дізналися про умови МВФ щодо кредиту для України

МВФ вимагає від України не фіксувати ціну на газ для побутових споживачів / УНІАН

Міжнародний валютний Фонд продовжує вести перемовини з Україною щодо надання Києву нового кредитного траншу. Серед умов фінансового донора - прийняття закону про Вищу раду правосуддя, відмова від фіксованої ціни на газ для населення, чіткість у планах щодо бюджету на наступний рік та аудит коронавірусного фонду, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.

Зокрема, представник МВФ Джеррі Райс сказав, що протягом наступних місяців МВФ і Україна обговорюватимуть проведення подальших реформ.

"Порядок на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення набору реформ", - сказав Райс.

За даними інформагентства, Фонд знову конкретизував вимоги, виконання яких дозволить державі отримати транш.

Які умови висуває МВФ Україні

Прийняття Верховною Радою закону про Вищу раду правосуддя (ВРП)

Гарантія невтручання в роботу НАБУ і САП

Прийняття нових поправок до закону про банки і НБУ

Відмова від фіксації цін на газ для населення

Прозорість у питаннях планів на бюджет на майбутній рік та аудит коронавірусного фонду

Видання підкреслює, що якщо вищевказані питання будуть частково врегульовані, то місія МВФ з перегляду програми фінансового співробітництва stand-by може приїхати в Україну приблизно в травні.читайте такожУ Зеленського оголосили про вимоги України до МВФ

На думку експертів, при вирішенні частини цих питань наступна місія з першого перегляду програми stand by може відвідати Україну орієнтовно в травні.

Співпраця України та МВФ