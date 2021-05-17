ЗМІ дізналися, з ким Медведчуку суд заборонив спілкуватися

Кум Путіна не має спілкуватися з нардепом від ОПЗЖ, з'ясували журналісти.
У Києві Печерський райсуд у межах справи про держзраду заборонив нардепу та голові політради партії Опозиційна платформа – За життя, куму президента Російської Федерації Володимира Путіна Віктору Медведчуку спілкуватися з одним із колег.
Суддя у четвер, 13 травня, оголошуючи рішення про запобіжний захід, сказав, що куму Путіна потрібно утриматися від спілкування з підозрюваними та свідками згідно зі списком, визначеним правоохоронцями, а Українські Новини дізналися ім'я однієї людини з цього переліку.
За словами співрозмовника агентства у правоохоронних органах, Медведчуку не можна спілкуватися з нардепом від ОПЗЖ Тарасом Козаком.
Також стало відомо, що куму Путіна не можна залишати територію Києва без дозволу правоохоронців.
Раніше Віктора Медведчука й Тараса Козака в Україні звинуватили в державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів у захопленому Росією Криму.
Генпрокурор Ірина Венедиктова говорила, що Медведчука вважають організатором злочину, а Козака – пособником.
Нагадаємо, 13 травня був суд над Медведчуком. Куму Путіна обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт до 9 липня.
Санкції в Україні проти Тараса Козака та Віктора Медведчука – що потрібно знати
- Рада національної безпеки і оборони України у лютому запровадила санкції проти каналів Козака – NewsOne, ZIK та 112 Україна. Обмежувальні заходи запроваджено на п'ять років. Канали Козака було заблоковано.
- Нардепа називають "гаманцем" Медведчука, тому канали вважають "медведчуківськими".
- Пізніше було запроваджено санкції проти самого кума Путіна та його дружини – телеведучої Оксани Марченко. Медведчука і Марченка покарали за фінансування тероризму. Під санкції потрапили їхні активи.