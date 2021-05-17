СМИ узнали, с кем Медведчуку суд запретил общаться

Виктору Медведчуку запрещено общаться с Тарасом Козаком, узнали журналисты / УНИАН

В Киеве Печерский райсуд в рамках дела о госизмене запретил нардепу и главе политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, куму президента Российской Федерации Владимира Путина Виктору Медведчуку общаться с одним из коллег.

Судья в четверг, 13 мая, объявляя решение о мере пресечения, сказал, что куму Путина нужно воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями согласно списку, определенному правоохранителями, а ukranews.com узнали имя одного человека из этого перечня.

По словам собеседника агентства в правоохранительных органах, Медведчуку нельзя общаться с нардепом от ОПЗЖ Тарасом Козаком.

Также стало известно, что куму Путина нельзя покидать территорию Киева без разрешения правоохранителей.

Ранее Виктора Медведчука и Тараса Козака в Украине обвинили в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в захваченном Россией Крыму.

Генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что Медведчука считают организатором преступления, а Козака – пособником.

Напомним, 13 мая был суд над Медведчуком. Куму Путина избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест до 9 июля.

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