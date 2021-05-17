СМИ узнали, с кем Медведчуку суд запретил общаться

Кум Путина не должен общаться с нардепом от ОПЗЖ, выяснили журналисты.
В Киеве Печерский райсуд в рамках дела о госизмене запретил нардепу и главе политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, куму президента Российской Федерации Владимира Путина Виктору Медведчуку общаться с одним из коллег.
Судья в четверг, 13 мая, объявляя решение о мере пресечения, сказал, что куму Путина нужно воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями согласно списку, определенному правоохранителями, а ukranews.com узнали имя одного человека из этого перечня.
По словам собеседника агентства в правоохранительных органах, Медведчуку нельзя общаться с нардепом от ОПЗЖ Тарасом Козаком.
Также стало известно, что куму Путина нельзя покидать территорию Киева без разрешения правоохранителей.
Ранее Виктора Медведчука и Тараса Козака в Украине обвинили в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в захваченном Россией Крыму.
Генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что Медведчука считают организатором преступления, а Козака – пособником.
Напомним, 13 мая был суд над Медведчуком. Куму Путина избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест до 9 июля.
Санкции в Украине против Тараса Козака и Виктора Медведчука – что нужно знать
- Совет национальной безопасности и обороны Украины в феврале ввести санкции против каналов Козака – NewsOne, ZIK и 112 Украина. Ограничительные меры введены на пять лет. Каналы Козака были заблокированы.
- Нардепа называют "кошельком" Медведчука, поэтому каналы считают "медведчуковскими".
- Позже были введены санкции против самого кума Путина и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчука и Марченко наказали за финансирование терроризма. Под санкции попали их активы.