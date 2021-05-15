Дело против Медведчука и Козака: Венедиктова раскрыла ход расследования

Виктор Медведчук является организатором, а Тарас Козак - пособником преступления, говорит генпрокурор.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала ход расследования дела против народных депутатов от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Как подчеркнула она в эфире на канале Украина, Медведчуку инкриминируется организация преступления, а Козаку – пособничество.
Генпрокурор пояснила, что возможное отсутствие в Украине Козака не является критическим для продолжения расследования, при этом следствие исходит из того, что он находится в стране.
"Если мы господину Медведчуку инкриминируем организацию, то Козаку мы инкриминируем пособничество. В принципе, конечно, мы пойдем по закону и будем идти с тем, чтобы проводить следственные действия, исходя из того, что гражданин находится в стране", - говорит она.
По словам генпрокурора, она не уверена в том, что Козак находится в Украине.
"Но все может быть. Возможно, завтра явится Козак и скажет: "Вы знаете, вам показалось, я все время находился в соседней области, и то, что вы там... Это ваше политически мотивированное решение". И такое может быть", – добавила Венедиктова.
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Дело Виктора Медведчука:
- Ранее Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
- 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны
- Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
- Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".