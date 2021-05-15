Дело против Медведчука и Козака: Венедиктова раскрыла ход расследования

Ирина Венедиктова / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала ход расследования дела против народных депутатов от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Как подчеркнула она в эфире на канале Украина, Медведчуку инкриминируется организация преступления, а Козаку – пособничество.

Генпрокурор пояснила, что возможное отсутствие в Украине Козака не является критическим для продолжения расследования, при этом следствие исходит из того, что он находится в стране.

"Если мы господину Медведчуку инкриминируем организацию, то Козаку мы инкриминируем пособничество. В принципе, конечно, мы пойдем по закону и будем идти с тем, чтобы проводить следственные действия, исходя из того, что гражданин находится в стране", - говорит она.

По словам генпрокурора, она не уверена в том, что Козак находится в Украине.

"Но все может быть. Возможно, завтра явится Козак и скажет: "Вы знаете, вам показалось, я все время находился в соседней области, и то, что вы там... Это ваше политически мотивированное решение". И такое может быть", – добавила Венедиктова.

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Дело Виктора Медведчука: