ЗМІ з'ясували, яку нову посаду отримає Юлія Мендель

Мендель стане прес-секретарем Єрмака / instagram.com/iuliia_mendel

Незабаром колишня прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель стане позаштатною радницею глави Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє з посиланням на свої джерела видання Бабель.

За даними джерел, Мендель курируватиме роботу з іноземними ЗМІ. Зараз же ексспікер глави держави перебуває у відпустці і готується до презентації своєї книги "Кожен із нас - Президент". Журналісти з'ясували, що її вартість складе 190 грн.

Як повідомляв Главред, наприкінці квітня стало відомо, що прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель йде з посади. Вона сама написала заяву на звільнення.

Мендель стала прессекретарем Володимира Зеленського на початку червня 2019 року. Мендель родом із Херсону, а навчалася в Києві на журналіста.

Проходила тренінг для журналістів в Єльському університеті (США), писала для американських видань The New York Times і Politico. Працювала на великих українських телеканалах-ICTV, Еспресо TV, інтер.