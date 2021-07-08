СМИ выяснили, какую новую должность получит Юлия Мендель

Мендель станет пресс-секретарем Ермака / instagram.com/iuliia_mendel

В скором времени бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель станет внештатной советницей главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщает со ссылкой на свои источники издание Бабель.

По данным источников, Мендель будет курировать работу с иностранными СМИ. Сейчас же экс-спикер главы государства находится в отпуске и готовится к презентации своей книги "Каждый из нас - Президент". Журналисты выяснили, что ее стоимость составит 190 грн.

Как сообщал Главред, в конце апреля стало известно, что пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с должности. Она сама написала заявление на увольнение.

Мендель стала пресс-секретарем Владимира Зеленского в начале июня 2019 года. Мендель родом из Херсона, а училась в Киеве на журналиста.

Проходила тренинг для журналистов в Йельском университете (США), писала для американских изданий The New York Times и Politico. Работала на крупных украинских телеканалах – ICTV, Еспресо TV, Интер.