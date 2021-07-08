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"Я *бу Гитлера в ж*пу": Мендель опубликовала отрывок книги, где порассуждала об истории

8 июля 2021, 07:25

В книге Мендель порассуждала о языковой проблеме и о том, как ее решить. Также экс-пресс-секретарь Зеленского объяснила, что значит "украинский русский" язык.

Мендель
Юлия Мендель представила отрывок своей книги / instagram.com/iuliia_mendel

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель готовит к изданию книгу. Она анонсировала, что в ней пойдет речь об украинской политике, работе пресс-секретаря президента, также будут раскрыты некоторые инсайды принятых решений. По словам Мендель, в книге она раскрыла вопрос самоидентификации украинцев как нации.

Первый отрывок книги бывшего пресс-секретаря президента представлен в виде колонки на сайте Украинская правда. Там автор размышляет об уроках истории для народа, идентичности нации и языках.

Урок истории от Юлии Мендель

Первая часть опубликованного текста посвящена тому, что народу важно выносить уроки из своей истории. Советского солдата, победившего во Второй мировой войне, Мендель видит как неуравновешенного насильника с алкогольной зависимостью. По ее словам, он высказал свое отвращение к нацизму лишь раз – когда написал на стене Рейхстага: "Я *бу Гитлера в ж*пу".

Для сохранения стиля автора мы публикуем эту часть текста полностью:

"Адже немає в історії нічого ганебнішого, ніж інфантильні спроби зображати тиранію ідеологією "непорочної" жорстокості, приховуючи розмаїття людського свавілля, падіння героїв, тріумф полеглих, увесь цей "трах" у голові п’яного солдата, який, геть забувши про мирне життя, заліз на німкеню, яка волала від жаху і, можливо, була побита, щоб потім ще роками заливати оковитою свій посттравматичний синдром, не вміючи розповісти про те, що скоїла з ним війна, відштовхуючи власну родину, гиркаючи на матір; солдата, в якого, можливо, за всеньке його життя випала єдина нагода вкласти всю свою виплекану на вже Другій світовій війні огиду до нацизму в ті кілька слів на стіні Рейхстагу".

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По словам Мендель, немцы во время реконструкции Рейхстага сохранили надпись на стене: "Я *бу Гитлера в ж*пу". Авторство этих слов, указывает она, принадлежат солдату Красной армии.

К слову, о существовании этой фразы пишет в основном американская пресса – издания The New Yorker и The Аtlantic. Также есть фото стены Рейхстага, на которой едва различимо написано: "Я *бу Гитлера в ж*пу".

Фото Страна

Период истории Украины после окончания войны в 1945-м и до сегодняшнего дня Мендель увидела исключительно в черных тонах.

"По закінченні Другої світової ми будували ракети, все ще готуючись захищатися і нападати, потім оплакували Сталіна, після його смерті з жахом вдивляючись у нічне небо, певні, що от-от налетять американські бомбардувальники, які, як відомо, тільки й чекали кончини великого Йосипа Віссаріоновича, щоб напасти на СРСР; потім рахували генсеків ЦК КПРС, що помирали один за одним, спостерігали, як слабне хватка КДБ, шукали незалежності, плакали від розпаду СРСР, раділи цьому розпаду, ходили на мітинги, кочували від економічної кризи до політичної і назад, корумпувалися, піддавалися пропаганді, далі страждали і боялися мріяти".

Мендель считает, что у украинцев нет своего "генетического кода счастья":

"У нашої багатостраждальної нації немає генетичного коду щастя. Ми ходили не до тієї школи і виконували не те домашнє завдання".

Что Мендель пишет о русскоязычных украинцах

Экс-пресс-секретарь Зеленского считает, что русскоязычные украинцы непременно скучают по СССР и "топят" за Россию.

"Чи здатна інша сторона, російськомовна, що вірить у російську пропаганду, у "фашизм" на Майдані, в жахи про націоналістів зі смолоскипами, що зростала з вірою в комуністичне майбутнє, прийняти СРСР таким, яким він був для мільйонів, – із жахами, що аж серце холоне, КДБ, де катували людей на рівні з нацистами, з таборами болю, де гинули так само, як у концтаборах Третього рейху, з мільйоном зґвалтованих німкень після перемоги в Другій світовій війні, з расизмом, елементарним безправ’ям і зневагою навіть до найдрібніших потреб маленької людини?"

Развитие "украинского русского языка"

Решение языковой проблемы в Украине Юлия Мендель видит с помощью избавления России от монополии на русский язык. Нужно внедрить "украинский русский язык". С подобным заявлением Мендель уже выступала, когда занимала пост пресс-секретаря президента.

В своей книге она объяснила, каким видит украинский русский. По ее словам, это "сочный суржик", который нужно внедрять.

"Перші роки свого життя я провела в херсонському селі. А там, в українських селах, мова взагалі неймовірна. Це соковитий суржик, насичений енергією свободи і всерозуміння, практичності й кмітливості. Українська фонетика з украпленнями російських слів, з українськими вставками, прислів’ями й органічними неологізмами. Українська? Російська? Ні тобі, ні мені".

При этом Мендель считает, что языки защищать не нужно. Потому что украинцы, по ее мнению, не понимают друг друга на почве взаимной неприязни.

"Адже потрібно захищати не російськомовних і не україномовних. Варто захищати нас від самих себе, від тієї ненависті, яку ми можемо носити в собі і виявляти до інших. Українці не розуміють одне одного не через мову, а через небажання слухати, чути і сприймати".

Также Мендель призвала не осуждать русский язык.

"Абсурдно боротися за особу Миколи Гоголя як українського письменника, засуджуючи мову, якою створено його шедеври. Чи називати Тараса Шевченка батьком нації, відкидаючи його прозу і поеми, створені російською".

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Как сообщал Главред, в конце апреля стало известно, что пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с должности. Она сама написала заявление на увольнение.

Мендель стала пресс-секретарем Владимира Зеленского в начале июня 2019 года. Мендель родом из Херсона, а училась в Киеве на журналиста.

Проходила тренинг для журналистов в Йельском университете (США), писала для американских изданий The New York Times и Politico. Работала на крупных украинских телеканалах – ICTV, Еспресо TV, Интер.

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