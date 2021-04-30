Спикер Зеленского написала заявление об увольнении – СМИ

Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента, узнали журналисты.
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с должности.
Мендель сама написала заявление на увольнение с поста, сообщает babel.ua со ссылкой на источники в Офисе президента.
По его данным, пока неизвестно, кто станет новым спикером главы государства.
Мендель уже в третий раз написала заявление об увольнении, сообщает Страна в Telegram, ссылаясь на сведения источника в ОП. Собеседник уточнил, что в прошлом заявления пресс-секретаря два раза не подписывали.
Источник добавил, что в этот раз спикер действительно настроена на уход, и в ОП ее не особо хотят удерживать.
"...Более того, уже начинают искать замену. Но последнее слово, в любом случае, будет за Зеленским", – поделился собеседник.
Нардеп от партии экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность Алексей Гончаренко написал, что спикером Зеленского должен стать журналист, бывший нардеп и член набсовета акционерного общества Укрзализныця Сергей Лещенко.
Мендель может остаться в пресс-службе на другой должности, узнала Украинская правда у источника из команды Зеленского.
Напомним, Юлия Мендель стала пресс-секретарем Владимира Зеленского в начале июня 2019 года. Мендель родом из Херсона, а училась в Киеве на журналиста.
Проходила тренинг для журналистов в Йельском университете (США), писала для американских изданий The New York Times и Politico. Работала на крупных украинских телеканалах – ICTV, Еспресо TV, Интер.
Главные "зашквары" Юлии Мендель
- В сентябре 2019 года Мендель грубо оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, который находился недалеко от Владимира Зеленского.
- В октябре того же года в Токио во время интервью нашего президента одному из украинских изданий, которое длилось 12 минут, пресс-секретарь несколько раз на заднем фоне выглядывала из-за стены и давала понять, что беседу пора заканчивать.
- В конце ноября 2019-го спикер в Instagram написала о своей "латвийской командировке" и похвасталась новым платьем. Примечательно, что Мендель вместе с Зеленским была в Литве.
- В середине апреля 2021 года Зеленский вместе с супругой Еленой и своим спикером посетил Париж. Украинский лидер пообщался с французским президентом Эммануэлем Макроном и принял участие в брифинге.
- Во время брифинга Мендель была с очками в зоне декольте, и это возмутило интернет-пользователей.