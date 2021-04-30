Спикер Зеленского написала заявление об увольнении – СМИ

Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности спикера Владимира Зеленского, выяснили журналисты / УНИАН

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с должности.

Мендель сама написала заявление на увольнение с поста, сообщает babel.ua со ссылкой на источники в Офисе президента.

По его данным, пока неизвестно, кто станет новым спикером главы государства.

Мендель уже в третий раз написала заявление об увольнении, сообщает Страна в Telegram, ссылаясь на сведения источника в ОП. Собеседник уточнил, что в прошлом заявления пресс-секретаря два раза не подписывали.

Источник добавил, что в этот раз спикер действительно настроена на уход, и в ОП ее не особо хотят удерживать.

"...Более того, уже начинают искать замену. Но последнее слово, в любом случае, будет за Зеленским", – поделился собеседник.

Нардеп от партии экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность Алексей Гончаренко написал, что спикером Зеленского должен стать журналист, бывший нардеп и член набсовета акционерного общества Укрзализныця Сергей Лещенко.

Мендель может остаться в пресс-службе на другой должности, узнала Украинская правда у источника из команды Зеленского.

Напомним, Юлия Мендель стала пресс-секретарем Владимира Зеленского в начале июня 2019 года. Мендель родом из Херсона, а училась в Киеве на журналиста.

Проходила тренинг для журналистов в Йельском университете (США), писала для американских изданий The New York Times и Politico. Работала на крупных украинских телеканалах – ICTV, Еспресо TV, Интер.

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