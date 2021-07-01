"За издание не платила": Мендель написала книгу о работе с Зеленским

Юлия Мендель написала книгу о работе с Зеленским / Скриншот с Facebook/Юлія Мендель

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель готовит к изданию книгу. Она уже написана, но название и другие детали Мендель пока раскрывать не хочет, рассказала 1 июля в комментарии Суспільному.

"Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента, некоторые инсайды принятых решений, а также главное - о самоидентификации украинцев как нации", - сообщила она.

Мендель также отметила, что книга должна выйти в свет в июле. Каким будет название, тираж и какое издательство выпустит фолиант, она не уточнила, однако отметила, что не платила за издание книги.

Ранее Главред писал о том, что в апреле 2021 года стало известно, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента. Подоляк назвал несколько причин, почему Мендель решила покинуть должность.

Первая, по его словам, связана с "крайне жестким ритмом работы" с Зеленским, вторая – "безумнейший хейт, в который попадала Юля, ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило".

По словам Подоляка, Мендель в Офисе президента сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ.