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"За издание не платила": Мендель написала книгу о работе с Зеленским

1 июля 2021, 20:14

Каким будет название, тираж и какое издательство выпустит фолиант, она не уточнила, однако отметила, что не платила за издание книги.

Юлия Мендель
Юлия Мендель написала книгу о работе с Зеленским / Скриншот с Facebook/Юлія Мендель

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель готовит к изданию книгу. Она уже написана, но название и другие детали Мендель пока раскрывать не хочет, рассказала 1 июля в комментарии Суспільному.

"Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента, некоторые инсайды принятых решений, а также главное - о самоидентификации украинцев как нации", - сообщила она.

Мендель также отметила, что книга должна выйти в свет в июле. Каким будет название, тираж и какое издательство выпустит фолиант, она не уточнила, однако отметила, что не платила за издание книги.

Ранее Главред писал о том, что в апреле 2021 года стало известно, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента. Подоляк назвал несколько причин, почему Мендель решила покинуть должность.

Первая, по его словам, связана с "крайне жестким ритмом работы" с Зеленским, вторая – "безумнейший хейт, в который попадала Юля, ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило".

По словам Подоляка, Мендель в Офисе президента сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ.

Владимир Зеленский книги новости Украины Юлия Мендель Офис президента
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