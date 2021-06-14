СМИ назвали главных претендентов на должность пресс-секретаря Зеленского

Окончательное решение на счет кандидатуры пресс-секретаря Зеленского ожидается в ближайшее время.
В Офисе президента уже сформировали шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского - в данный момент там находится всего четыре фамилии, сообщает РБК-Украина.
Среди кандидатов на должность:
- спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко
- ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.
- две другие фамилии пока не называются.
Окончательное решение на счет кандидатуры пресс-секретаря Зеленского ожидается в ближайшее время.
Ранее СМИ сообщали о том, что пресс-секретаря Зеленского должны были назначить еще на прошлой неделе.
Напомним, должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года по апрель 2021-го занимала Юлия Мендель.
В апреле 2021 года стало известно, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента.
Подоляк назвал несколько причин, почему Мендель решила покинуть должность.
Первая, по его словам, связана с "крайне жестким ритмом работы" с Зеленским, вторая – "безумнейший хейт, в который попадала Юля, ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило".
По словам Подоляка, Мендель в Офисе президента сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ.