"На финишной прямой": когда станет известно имя нового пресс-секретаря Зеленского

Пресс-секретаря Зеленского могут назначить в начале июня / УНИАН

Нового пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского могут назначить перед Днем журналиста, который отмечается в Украине 6 июня.

"Процесс собеседований кандидатов и кандидаток на должность пресс-секретаря президента выходит на финишную прямую. Есть достаточно много сильных претендентов – каждому необходимо уделить достаточно времени, чтобы точно расставить приоритеты, обсудить задачи, ответить на встречные вопросы. Да, нам понадобилось чуть больше времени, чем планировалось изначально. Причина, на мой взгляд, очевидно – чрезвычайная загрузка президента и Офиса ситуативными задачами", – сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Бабелю.

Новому пресс-секретарю поручат дополнительные обязанности, в частности еженедельные брифинги.

"Под эти новую обязанность нужен и соответствующий человек, который выстроит публичную составлявшую взаимодействия со СМИ в качестве голоса президента", – отметил Подоляк.

Напомним, должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года по апрель 2021-го занимала Юлия Мендель.

В апреле 2021 года стало известно, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента.

Подоляк назвал несколько причин, почему Мендель решила покинуть должность.

Первая, по его словам, связана с "крайне жестким ритмом работы" с Зеленским, вторая – "безумнейший хейт, в который попадала Юля, ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило".

По словам Подоляка, Мендель в Офисе президента сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ.