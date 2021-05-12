У Зеленского пояснили, почему Мендель еще работает пресс-секретарем президента

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, выбор кандидатур на позицию пресс-секретаря Владимира Зеленского проходит прямо сейчас.
Юлия Мендель продолжает работать на посту пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, поскольку замена ей пока еще не найдена. Об этом сообщил Михаил Подоляк (советник главы Офиса президента Андрея Ермака) в комментарии порталу Страна.
"Юлия Мендель продолжит выполнять обязанности пресс-секретаря президента в течение двух недель. Возможно, еще какое-то время займёт процесс передачи дел. Очевидно, что этот "условный" период ещё не закончился. Плюс - были длинные выходные, что также несколько удлиняет период перехода и самой Юлии, и нового человека на иные функционалы", − сказал он.
Подоляк уточнил, что Мендель точно останется в Офисе президента и, предположительно, сосредоточится на вопросах оперативного и профессионального взаимодействия с иностранными СМИ.
"Отдельно ещё раз подчеркну, что функционал пресс-секретаря президента будет несколько пересмотрен и станет строже – обязательные комментарии от имени президента, корректная работа с журналистами в выездных пулах, ситуационные и офисные брифинги. Время и скорость развития публичных коммуникаций требует от нас постоянных корректив и я не сомневаюсь, что качество работы и Юлии, и нового пресс-секретаря станет выше", − подытожил он.
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Отставка Юлии Мендель:
- Ранее сообщалось о том, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение.
- Позднее официально стало известно, что Мендель больше не будет спикером президента, ей сейчас ищут замену. Но Михаил Подоляк говорил, что она останется работать, но на другой позиции.
- Подчеркивается, что Мендель пыталась уйти с поста несколько раз. Однако раньше ее заявления отказывались подписывать из-за якобы благосклонного отношения самого Зеленского.
- Юлия Мендель заняла должность пресс-секретаря президента Зеленского в июле 2019 года. Ранее работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.