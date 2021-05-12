У Зеленского пояснили, почему Мендель еще работает пресс-секретарем президента

Юлия Мендель / УНИАН

Юлия Мендель продолжает работать на посту пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, поскольку замена ей пока еще не найдена. Об этом сообщил Михаил Подоляк (советник главы Офиса президента Андрея Ермака) в комментарии порталу Страна.

"Юлия Мендель продолжит выполнять обязанности пресс-секретаря президента в течение двух недель. Возможно, еще какое-то время займёт процесс передачи дел. Очевидно, что этот "условный" период ещё не закончился. Плюс - были длинные выходные, что также несколько удлиняет период перехода и самой Юлии, и нового человека на иные функционалы", − сказал он.

Подоляк уточнил, что Мендель точно останется в Офисе президента и, предположительно, сосредоточится на вопросах оперативного и профессионального взаимодействия с иностранными СМИ.

"Отдельно ещё раз подчеркну, что функционал пресс-секретаря президента будет несколько пересмотрен и станет строже – обязательные комментарии от имени президента, корректная работа с журналистами в выездных пулах, ситуационные и офисные брифинги. Время и скорость развития публичных коммуникаций требует от нас постоянных корректив и я не сомневаюсь, что качество работы и Юлии, и нового пресс-секретаря станет выше", − подытожил он.

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Отставка Юлии Мендель: