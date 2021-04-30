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СМИ назвали причину ухода Мендель от президента Зеленского

30 апреля 2021, 18:03
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Как рассказали журналистами источники из в Офисе президента, Юлия Мендель уже давно намеревалась покинуть пост пресс-секретаря Владимира Зеленского.

Мендель
Юлия Мендель / УНИАН

Юлия Мендель уже давно намеревалась покинуть пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского ‒ по многим причинам. Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

Сообщается, на уход Мендель влияют два фактора. Во-первых, непростой ее характер и постоянные жалобы на условия работы.

"Юлия постоянно жаловалась на небольшую зарплату, на то, что ей денег не выделяют на покупку стильной одежды из-за чего ее наряды постоянно высмеивали в СМИ. То еще на что-то. Девушка, прямо скажем, с непростым характером", ‒ заявил источник.

Второй фактор, по его словам, плохое отношение к ней руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Возможно это и главный фактор. Ермак критиковал ее работу постоянно и проводил линию, что пресс-секретаря нужно менять. К Мендель конечно было много вопросов чисто профессионального плана. Но, не исключено, что в данном случае играл свою роль и другой момент - Юлия пришла в Офис еще до Ермака и была альтернативным главе ОП каналом коммуникации Зеленского с общественностью. Теперь же все каналы будут замыкаться на Ермака", ‒ подытожил источник.

Есть информация, что Мендель уже дважды писала заявление об увольнении по собственному желанию, но оба раза его блокировал лично президент Зеленский. Но в этом раз решение о ее уходе принято.

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Отставка Юлии Мендель:

  • Ранее сообщалось о том, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение.
  • Как сообщают СМИ, Юлия Мендель больше не будет спикером президента, ей сейчас ищут замену. Также, возможно, что Мендель останется в пресс-службе, но на другой позиции.
  • Подчеркивается, что Мендель пытается уйти уже в третий раз. Однако раньше ее заявления отказывались подписывать из-за якобы благосклонного отношения самого Зеленского.
  • Утверждается, что у пресс-секретаря много претензий к работе.
  • Юлия Мендель заняла должность пресс-секретаря президента Зеленского в июле 2019 года. Ранее работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.
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