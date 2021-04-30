СМИ назвали причину ухода Мендель от президента Зеленского

Юлия Мендель / УНИАН

Юлия Мендель уже давно намеревалась покинуть пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского ‒ по многим причинам. Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

Сообщается, на уход Мендель влияют два фактора. Во-первых, непростой ее характер и постоянные жалобы на условия работы.

"Юлия постоянно жаловалась на небольшую зарплату, на то, что ей денег не выделяют на покупку стильной одежды из-за чего ее наряды постоянно высмеивали в СМИ. То еще на что-то. Девушка, прямо скажем, с непростым характером", ‒ заявил источник.

Второй фактор, по его словам, плохое отношение к ней руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Возможно это и главный фактор. Ермак критиковал ее работу постоянно и проводил линию, что пресс-секретаря нужно менять. К Мендель конечно было много вопросов чисто профессионального плана. Но, не исключено, что в данном случае играл свою роль и другой момент - Юлия пришла в Офис еще до Ермака и была альтернативным главе ОП каналом коммуникации Зеленского с общественностью. Теперь же все каналы будут замыкаться на Ермака", ‒ подытожил источник.

Есть информация, что Мендель уже дважды писала заявление об увольнении по собственному желанию, но оба раза его блокировал лично президент Зеленский. Но в этом раз решение о ее уходе принято.

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Отставка Юлии Мендель: