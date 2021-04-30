У Зеленского рассказали о судьбе Мендель после ухода с поста пресс-секретаря

Коммуникационная работа Офиса президента будет реорганизована, сообщил Михаил Подоляк.
Юлия Мендель уходит с должности пресс-секретарь президента Украины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, Мендель временно продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря Владимира Зеленского, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.
"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", - отметил Подоляк.
Он также подчеркнул, что коммуникация Зеленского нуждается в существенном усилении.
"Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - добавил Подоляк.
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Отставка Юлии Мендель:
- Ранее сообщалось о том, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение.
- Как сообщают СМИ, Юлия Мендель больше не будет спикером президента, ей сейчас ищут замену. Также, возможно, что Мендель останется в пресс-службе, но на другой позиции.
- Подчеркивается, что Мендель пытается уйти уже в третий раз. Однако раньше ее заявления отказывались подписывать из-за якобы благосклонного отношения самого Зеленского.
- Утверждается, что у пресс-секретаря много претензий к работе.
- Юлия Мендель заняла должность пресс-секретаря президента Зеленского в июле 2019 года. Ранее работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.