У Зеленского рассказали о судьбе Мендель после ухода с поста пресс-секретаря

Юлия Мендель / Главред

Юлия Мендель уходит с должности пресс-секретарь президента Украины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, Мендель временно продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря Владимира Зеленского, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что коммуникация Зеленского нуждается в существенном усилении.

"Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - добавил Подоляк.

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Отставка Юлии Мендель: