Новый пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель: кто она, фото, биография и скандальные факты

3 июня 2019, 13:02

Девушка сумела обойти около 4 тысяч конкурентов на пост спикера президента.

Владимир Зеленский и Юлия Мендель
Владимир Зеленский и Юлия Мендель / theБабель

Пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского СМИ называют столичную журналистку Юлию Мендель.

На место пресс-секретаря новоизбранного главы государства претендовали около 4 тысяч конкурсантов на первом этапе, Юлия смогла войти в 50 лучших, которые получили творческое задание. Затем девушка вышла в тройку финалистов, и выиграла конкурс.

Сама журналистка подтвердила свое назначение на своей странице в Facebook, написав в строке Краткое описание: "Пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского".

Она также уточнила, что сегодня, 3 июня в Киеве даст в 16:00 первый брифинг возле Администрации президента Украины.

"Спасибо всем за поздравления! Ответить на такое количество звонков и смс просто не имею возможности. Быть избранным с 4000 кандидатов - это большое достижение. Однако это еще и большая честь и ответственность - быть пресс-секретарем Президента Украины. Мы будем как можно более открытыми!", - написала Мендель.

Юлия Мендель: интересные факты биографии

Мендель – 32 года, она родом из Херсона, училась в Киеве на журналиста. Юлии удалось поработать на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ и Интере.

Она уже несколько лет сотрудничает с The New York Times, писала для украинского Forbes и американского Politico.

Юлия Мендель
Юлия Мендель в роли ведущей / Фото: Эспрессо

В 2015 году Юлия по программе Международного института прессы она побывала в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.  Спустя год Мендель отправилась на тренинг для журналистов в Йельский университет, США.

В колонке для ТСН.ua Мендель рассказывала, что переломным моментом в ее карьере в 2016 году стала поездка на тренинг для журналистов в Йельский университет, США. Там она получила важные связи и поняла, как работать с международными ньюзрумами.

Среди ее друзей на фейсбук - замглавы Администрации президента, в прошлом сценарист Студии Квартал-95 Юрий Костюк и известный технолог Никита Потураев, который консультировал ЗеКоманду во время предвыборной кампании.

Юлия Мендель
Юлия Мендель / Iuliia Mendel

Неожиданный факт: у Юлии есть татуировка внизу спины в районе копчика, которую она сделала на свое 30-летие. Эскиз для тату она придумала и нарисовала сама - это три колоска пшеницы на фоне национальных украинских символов.

Татуировка Юлии Мендель

Секс-скандал и громкий о коррупции в военной сфере Украины

В 2016 году на своей странице в Facebook Мендель открыто рассказала о сексуальных домогательствах, вызвала бурную реакцию сети и стала героиней новостей.

14 декабря Мендель опубликовала пост со скриншотом сообщения Андрея Дрогобыцкого, прокомментировавшего одну из её фотографий.

Дрогобыцкий, оказавшийся директор сети Le Boutique написал: "есть в тебе что-то бл*дское" и сопроводил сообщение недвусмысленным пожеланием, после чего Мендель решила предать переписку огласке.

Вскоре выяснилось, что журналистка не единственная, кому писал подобные сообщения Дрогобыцкий.

Юлия написала пост о непристойных комментариях, он собрал сотни комментариев и вызвал бурную дискуссию о том, стоит ли о таких случаях рассказывать публично.

Юлия Мендель
Юлия Мендель / Facebook Iuliia Mendel

Кроме того, Мендель в 2018 году угодила и в скандал из-за статьи о коррупции в военной сфере в Украине, которую она написала совместно с российском корреспондентом NY Times Эндрю Хиггинсом под названием "В Украине коррупция сейчас подрывает военную сферу".

В материале указывалось, что "с 2014 года Украина достигла значительного прогресса в преодолении коррупции в газовом бизнесе, который был главным источником доходов олигархов времен президентства Виктора Януковича".

При этом журналисты уточняли, что с начала конфликта на Донбассе в 2014 году расходы на оборону и безопасность в Украине выросли с 2,5% валового внутреннего продукта до более чем 5% или 6 миллиардов долларов.

"Пропуская такое количество денег через руки украинских чиновников и бизнесменов, что часто одно и то же, власть сдерживает борьбу с коррупцией и злоупотреблениями служебным положением, а они считаются самым опасным врагом Украины", - говорилось в статье.

Юлия Мендель
Юлия Мендель не раз становилась героиней новостей / facebook.com/Iuliia-Mendel

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил заместителя председателя СБУ Кононенко. Официальный указ президента опубликован на сайте главы государства.

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Владимир Зеленский Юлия Мендель
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