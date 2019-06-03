Зеленский уволил заместителя председателя СБУ Кононенко

Официальный указ президента опубликован на сайте главы государства.
Указом президента Украины Владимира Зеленского Виктор Кононенко освобожден от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
Соответствующий текст указа № 349/2019 от 3 июня опубликован на сайте главы государства.
В указе сказано: "Освободить Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины".
Напомним, ранее председатель СБУ Василий Грицак вместе с заместителями подал в отставку.