Очередной замглавы СБУ ушел в отставку

Официальный указ президента об уходе замруководителя главной украинской спецслужбы пока отсутствует.
Замруководителя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко подал в отставку.
Об этом он лично заявил в комментарии порталу УН.
"Подал рапорт (об увольнении). Жду указ ", - сказал Кононенко.Также известно, что данный момент указ президента Владимира Зеленского о его увольнении с должности замруководителя СБУ отсутствует.
Напомним, ранее председатель СБУ Василий Грицак вместе с заместителями подал в отставку.