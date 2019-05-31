Очередной замглавы СБУ ушел в отставку

Виктор Кононенко / сайт СБУ

Замруководителя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко подал в отставку.

Об этом он лично заявил в комментарии порталу УН.

"Подал рапорт (об увольнении). Жду указ ", - сказал Кононенко.Также известно, что данный момент указ президента Владимира Зеленского о его увольнении с должности замруководителя СБУ отсутствует.

Напомним, ранее председатель СБУ Василий Грицак вместе с заместителями подал в отставку.



