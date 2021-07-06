РНБО впровадила санкції проти українців зі списку Мінфіну США - Данілов

Данилов повідомив про санкції проти українців / УНІАН

Рада національної безпеки і оборони України впровадила санкції проти 100 українців. Ці громадяни перебувають під санкціями, які ввело Міністерство фінансів США, сказав в інтерв'ю 24 каналу секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, американські санкції були накладені на 134 громадян України, 130 з них - потрапили під обмеження Мінфіну.

"На сьогодні встановлено, що з 130 осіб, які під санкціями Мінфіну, 127 живі і здорові, а 4 померли. Щодо 100 із цих людей РНБО впровадила санкції, вони вже введені. Щодо інших, ми отримуємо додаткову інформацію від партнерів", - сказав він.

Данилов зазначив, що санкції були введені на останньому засіданні РНБО.

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"Залишилося ще 27. Ми з ними зараз розбираємося", - додав секретар РНБО.

Раніше Данилов заявив про те, що головними винуватцями в нападі Росії на Україну і Грузію є Німеччина і Франція, які заблокували в 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті надання нашій країні Плану дій на вступ до Альянсу.