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СНБО ввел санкции против украинцев из списка Минфина США - Данилов

6 июля 2021, 23:09
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Американские санкции были наложены на 134 граждан Украины, 130 из них - попали под ограничения Минфина.

Данилов
Данилов сообщил о санкциях против украинцев / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 100 украинцев. Эти граждане находятся под санкциями, которые ввело Министерство финансов США, сказал в интервью 24 каналу секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, американские санкции были наложены на 134 граждан Украины, 130 из них - попали под ограничения Минфина.

"На сегодня установлено, что из 130 человек, которые под санкциями Минфина, 127 живы и здоровы, а 4 умерли. В отношении 100 из этих людей СНБО ввел санкции, они уже введены. Относительно остальных, мы получаем дополнительную информацию от партнеров", - сказал он.

Данилов отметил, что санкции были введены на последнем заседании СНБО.

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"Осталось еще 27. Мы с ними сейчас разбираемся", - добавил секретарь СНБО.

Ранее Данилов заявил о том, что главными виновниками в нападении России на Украину и Грузию являются Германия и Франция, которые заблокировали в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте предоставление нашей стране Плана действий на вступление в Альянс.

СНБО санкции новости Украины Алексей Данилов
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