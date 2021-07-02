Зрив зустрічі Зеленського і Путіна: на Банковій пояснили заяви Кремля

У Зеленського назвали "банальними хитрощами" заяви щодо зриву зустрічі з Путіним / УНІАН

Заява прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова про те, що жодних конкретних перемовин щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна наразі не ведеться, є психологічним прийомом. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У коментарі РБК-Україна він не підтвердив інформацію з Кремля, згідно з якою, немає жодної конкретики з питань організації перемовин Зеленського і Путіна. При цьому подібна заява є виключно психологічної вивертом з боку Москви.

"Це банальні психологічні виверти росіян", - підкреслив Михайло Подоляк.читайте такожПрапор України над Держдумою РФ і гривня у Москві: у Путіна відповіли на резонансні слова Зеленського

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 липня, спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що предметних перемовин щодо зустрічі Путіна і Зеленського наразі немає. Слова Зеленського про те, що українці і росіяни не є "одним народом" також не сприяють прогресу в рамках перемовного процесу.

Зустріч Зеленського і Путіна