Зрив зустрічі Зеленського і Путіна: на Банковій пояснили заяви Кремля

У Зеленського не підтвердили припинення переговорів з Москвою щодо зустрічі з Путіним.
Заява прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова про те, що жодних конкретних перемовин щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна наразі не ведеться, є психологічним прийомом. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
У коментарі РБК-Україна він не підтвердив інформацію з Кремля, згідно з якою, немає жодної конкретики з питань організації перемовин Зеленського і Путіна. При цьому подібна заява є виключно психологічної вивертом з боку Москви.
"Це банальні психологічні виверти росіян", - підкреслив Михайло Подоляк.читайте такожПрапор України над Держдумою РФ і гривня у Москві: у Путіна відповіли на резонансні слова Зеленського
Нагадаємо, у п'ятницю, 7 липня, спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що предметних перемовин щодо зустрічі Путіна і Зеленського наразі немає. Слова Зеленського про те, що українці і росіяни не є "одним народом" також не сприяють прогресу в рамках перемовного процесу.
Зустріч Зеленського і Путіна
- Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив про те, що Банкова веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що перемовини про організацію зустрічі Путіна і Зеленського дійсно йдуть. Кремль в дискусії представляє заступник голови АП РФ Дмитро Козак.
- Російський президент Володимир Путін 30 червня звинуватив Зеленського у тому, що він, мовляв, здав Україну під зовнішнє управління Заходу. Путін не бачить сенсу проводити зустріч із Зеленським, однак готовий до реалізації таких перемовин.
- Президент України Володимир Зеленський стверджує, що він готовий до перемовин з Путіним. Однак зустріч може відбутися тільки у тому випадку, якщо глава Кремля дійсно налаштований на врегулювання конфлікту.